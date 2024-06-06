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Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов

Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ

Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов

Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:09+0300

2024-06-06T14:09+0300

2024-06-06T14:09+0300

экономика

украина

международные резервы

экономика украины

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. Ранее регулятор сообщал, что в апреле международные резервы Украины снизились на 3,1%, до 42,4 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 39 миллиардов долларов. США. В мае международные резервы снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 миллиона долларов, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов.

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украина, международные резервы, экономика украины