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Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов
Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:09+0300
2024-06-06T14:09+0300
2024-06-06T14:09+0300
экономика
украина
международные резервы
экономика украины
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. Ранее регулятор сообщал, что в апреле международные резервы Украины снизились на 3,1%, до 42,4 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 39 миллиардов долларов. США. В мае международные резервы снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 миллиона долларов, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов.
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украина, международные резервы, экономика украины
Экономика, УКРАИНА, международные резервы, Экономика Украины
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов
Международные резервы Украины в мае снизились на 7,9%, до 39 миллиардов долларов
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны.
Ранее регулятор сообщал, что в апреле международные резервы Украины снизились на 3,1%, до 42,4 миллиарда долларов.
"Международные резервы по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 39 миллиардов долларов. США. В мае международные резервы снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 миллиона долларов, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов.
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