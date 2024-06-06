Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/rezervy-848912092.html
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов
Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:09+0300
2024-06-06T14:09+0300
экономика
украина
международные резервы
экономика украины
https://cdnn.1prime.ru/img/77844/36/778443666_0:107:1501:951_1920x0_80_0_0_a69f3cfeb9a10ed7e7e01f51bd4bad9e.jpg
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны. Ранее регулятор сообщал, что в апреле международные резервы Украины снизились на 3,1%, до 42,4 миллиарда долларов. "Международные резервы по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 39 миллиардов долларов. США. В мае международные резервы снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 миллиона долларов, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240606/predlozhenie-848905948.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77844/36/778443666_44:0:1455:1058_1920x0_80_0_0_93988747521a6771ff774349b30725c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, международные резервы, экономика украины
Экономика, УКРАИНА, международные резервы, Экономика Украины
14:09 06.06.2024
 
Международные резервы Украины снизились почти на восемь процентов

Международные резервы Украины в мае снизились на 7,9%, до 39 миллиардов долларов

© fotolia.com / Andrii SalivonГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© fotolia.com / Andrii Salivon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае снизились на почти на 8% , составив 39 миллиардов долларов, сообщили в четверг в Национальном банке страны.
Ранее регулятор сообщал, что в апреле международные резервы Украины снизились на 3,1%, до 42,4 миллиарда долларов.
"Международные резервы по состоянию на 1 июня, по предварительным данным, составили 39 миллиардов долларов. США. В мае международные резервы снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 миллиона долларов, за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение
12:53
 
ЭкономикаУКРАИНАмеждународные резервыЭкономика Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала