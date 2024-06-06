https://1prime.ru/20240606/shokhin-848902652.html

Шохин призвал власти подробнее проработать механизм инвестиционного вычета

Шохин призвал власти подробнее проработать механизм инвестиционного вычета - 06.06.2024, ПРАЙМ

Шохин призвал власти подробнее проработать механизм инвестиционного вычета

Многие замечания РСПП по налоговым поправкам учтены, но ко второму чтению законопроекта в Госдуме есть над чем поработать, например, над федеральным... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:04+0300

2024-06-06T12:04+0300

экономика

инвестиционный налоговый вычет

рспп

александр шохин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Многие замечания РСПП по налоговым поправкам учтены, но ко второму чтению законопроекта в Госдуме есть над чем поработать, например, над федеральным инвестиционным вычетом, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на сессии ПМЭФ "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность". "Многие замечания и предложения РСПП учтены во внесенном законопроекте: это и введение понятия "федеральный инвестиционный налоговый вычет", это и отказ от курсовых экспортных пошлин – мы с прошлого года убеждали, что эта мера несистемная, это и продление действия целого ряда режимов", - сказал Шохин. "Но тем не менее, мы считаем, что есть еще над чем поработать ко второму чтению. В частности, нас с точки зрения предсказуемости не может не беспокоить определенная неопределенность того, каким будет федеральный инвестиционный вычет", - добавил он. Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, как предполагается, должны вступить силу с 1 января 2025 года. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Законопроект также содержит новую главу: федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что этот инструмент позволит компаниям, инвестирующим свою прибыль, вернуть часть налога на прибыль, которая должна уплачиваться в федеральный бюджет. Параметры и условия вычета должны устанавливаться правительством РФ. РСПП, по словам Шохина, предлагает сделать этот вычет "глубоким". "Мы считаем, что любые инвестиции в основной капитал, в технологическое перевооружение, в территории присутствия, в образование, в здоровье работников, в инвестиции в рамках групп компаний – их надо поощрять этим федеральным инвестиционным вычетом", - пояснил глава объединения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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инвестиционный налоговый вычет, рспп, александр шохин