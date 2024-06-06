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Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша" - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:19+0300
2024-06-06T18:19+0300
экономика
андрей костин
втб
санкции против рф
swift
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что что страны "Большой семерки" и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС российского Центробанка, аналога системы SWIFT."В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин.SWIFT — это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует международная организация, базирующаяся в Бельгии. И хотя она позиционировала себя как внеполитическая независимая организация, подчинилась требованию ЕС отказывать российским банкам в услугах.В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
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андрей костин, втб, санкции против рф, swift, пмэф-2024
Экономика, Андрей Костин, ВТБ, санкции против РФ, SWIFT, ПМЭФ-2024
18:19 06.06.2024
 
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"

Глава ФТБ - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что что страны "Большой семерки" и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС российского Центробанка, аналога системы SWIFT.
"В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин.
SWIFT — это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует международная организация, базирующаяся в Бельгии. И хотя она позиционировала себя как внеполитическая независимая организация, подчинилась требованию ЕС отказывать российским банкам в услугах.
В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
 
ЭкономикаАндрей КостинВТБсанкции против РФSWIFTПМЭФ-2024
 
 
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