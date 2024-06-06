https://1prime.ru/20240606/spfs-848931606.html
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:19+0300
2024-06-06T18:19+0300
2024-06-06T18:19+0300
экономика
андрей костин
втб
санкции против рф
swift
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_9cc6515d8830b4f67616169b1c28290f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что что страны "Большой семерки" и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС российского Центробанка, аналога системы SWIFT."В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин.SWIFT — это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует международная организация, базирующаяся в Бельгии. И хотя она позиционировала себя как внеполитическая независимая организация, подчинилась требованию ЕС отказывать российским банкам в услугах.В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84046/01/840460104_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae9cd91e8e2a7902bb408ef045293a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин, втб, санкции против рф, swift, пмэф-2024
Экономика, Андрей Костин, ВТБ, санкции против РФ, SWIFT, ПМЭФ-2024
Костин - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
Глава ФТБ - о намерении США ввести санкции против СПФС: " У них едет крыша"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) не должна попадать под санкции США, так как не имеет отношения к их финансовой системе, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что что страны "Большой семерки" и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих СПФС российского Центробанка, аналога системы SWIFT.
"В Америке там точно, значит, куда-то едет крыша, и они дальше и дальше, теряя всякие ограничители, принципы, движутся к этому", - заключил Костин.
SWIFT — это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует международная организация, базирующаяся в Бельгии. И хотя она позиционировала себя как внеполитическая независимая организация, подчинилась требованию ЕС отказывать российским банкам в услугах.
В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.