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Чернышенко призвал россиян заниматься спортом, чтобы не вредить экономике

Чернышенко призвал россиян заниматься спортом, чтобы не вредить экономике - 06.06.2024, ПРАЙМ

Чернышенко призвал россиян заниматься спортом, чтобы не вредить экономике

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что все граждане, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике России. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:34+0300

2024-06-06T11:34+0300

2024-06-06T11:34+0300

экономика

спорт

дмитрий чернышенко

россияне

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С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что все граждане, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике России.В феврале президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" заявил, что 70% россиян к 2030 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, а на сегодняшний день ими занимаются 55%. Тогда глава государства отметил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации, с поддержанием здорового образа жизни, с демографией, с семьёй, с экономикой."Я надеюсь, сегодня вы сделали хотя бы зарядку. Показатели, которых мы должны достигать, они не на бумаге рождаются, а в результате вашего каждодневного труда. Спорт - это не просто стиль жизни, спорт пронизывает все сферы нашей общественной жизни. Вклад в экономику от этого эффекта, то что ты становишься здоровее, оценивается примерно в 350 млрд. Все, кто не занимаются спортом, наносят вред экономике. Надеюсь, такие ролевые модели как спортсмен, министр, конечно, будут показывать пример, чтобы мы к 2030 году 70% обеспечили", - заявил Чернышенко на открытии стенда Минспорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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спорт, дмитрий чернышенко, россияне, экономика рф