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"Держаться подальше": в США предупредили о красных линиях Путина

"Держаться подальше": в США предупредили о красных линиях Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Держаться подальше": в США предупредили о красных линиях Путина

Вашингтону следует держаться подальше от красных линий России и других стран, заявил в беседе с YouTube-каналом Die Weltwoche американский экономист Джеффри... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:29+0300

2024-06-06T16:29+0300

2024-06-06T16:29+0300

политика

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Вашингтону следует держаться подальше от красных линий России и других стран, заявил в беседе с YouTube-каналом Die Weltwoche американский экономист Джеффри Сакс.Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявлял РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех "красных линий" чревато для них непредсказуемыми плачевными последствиями.Сакс напомнил, что красные линии президента России Владимира Путина - конкретная стратегическая угроза для страны. По словам экономиста, российский лидер подчеркивал, что нанесение ударов по территории государства западными дальнобойными ракетами "будет расцениваться как нападение США"."Нам нужно держаться подальше от красных линий других стран", - сказал Сакс.Экономист назвал основной проблемой ненависть США к идее нейтралитета. Вашингтон, по его словам, придерживается позиции "кто не с нами, тот против нас" и не может принять существование многополярного мира.Однако, добавил Сакс, Западу необходимо проявлять сдержанность, поскольку "у украинских лидеров вообще нет самоконтроля", они могут "довести конфликт до Третьей мировой войны".

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сша, россия, владимир путин