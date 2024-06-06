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Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки
Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки - 06.06.2024, ПРАЙМ
Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки
Российские банки перед заседанием совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике резко нарастили заимствования у регулятора – на 3,6 триллиона рублей, это... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:44+0300
2024-06-06T15:44+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские банки перед заседанием совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике резко нарастили заимствования у регулятора – на 3,6 триллиона рублей, это говорит об их ожиданиях повышения ключевой ставки, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Проанализировав данные ЦБ, он выяснил, что перед решением о ключевой ставке, которое ожидается в пятницу, 7 июня, в среду, 5 июня, банки резко нарастили заимствования у ЦБ - на 3,6 триллиона рублей - и сократили задолженность перед ним на 2 триллиона рублей, разместив полученную ликвидность на корсчетах регулятора. "В итоге дефицит ликвидности без учета корсчетов достиг 3,8 триллиона рублей на начало дня 6 июня против профицита 1,8 триллиона рублей на начало 5 июня. Такой маневр банки осуществляют перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке в том случае, если ожидают повышения ключевой ставки", - указал аналитик. По его словам, кредитные организации таким образом пытаются снизить издержки, связанные с выполнением норматива усреднения. "Уже в начале будущей недели дефицит с высокой вероятностью превратится в профицит", - добавил он. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. Ранее, в мае, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
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ставка банка россии, банки
Банк России, ставка Банка России, Банки
15:44 06.06.2024
 
Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки

Осадчий: банки РФ резко нарастили заимствования у ЦБ, ожидают повышения ключевой ставки

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские банки перед заседанием совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике резко нарастили заимствования у регулятора – на 3,6 триллиона рублей, это говорит об их ожиданиях повышения ключевой ставки, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Проанализировав данные ЦБ, он выяснил, что перед решением о ключевой ставке, которое ожидается в пятницу, 7 июня, в среду, 5 июня, банки резко нарастили заимствования у ЦБ - на 3,6 триллиона рублей - и сократили задолженность перед ним на 2 триллиона рублей, разместив полученную ликвидность на корсчетах регулятора.
"В итоге дефицит ликвидности без учета корсчетов достиг 3,8 триллиона рублей на начало дня 6 июня против профицита 1,8 триллиона рублей на начало 5 июня. Такой маневр банки осуществляют перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке в том случае, если ожидают повышения ключевой ставки", - указал аналитик.
По его словам, кредитные организации таким образом пытаются снизить издержки, связанные с выполнением норматива усреднения. "Уже в начале будущей недели дефицит с высокой вероятностью превратится в профицит", - добавил он.
%Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
13:25
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня.
Ранее, в мае, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
 
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