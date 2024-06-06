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Ставка ЦБ к концу года не опустится ниже 16 процентов, заявили в "Сбере" - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/stavka-848919678.html
Ставка ЦБ к концу года не опустится ниже 16 процентов, заявили в "Сбере"
Ставка ЦБ к концу года не опустится ниже 16 процентов, заявили в "Сбере" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Ставка ЦБ к концу года не опустится ниже 16 процентов, заявили в "Сбере"
Сбербанк ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка будет не ниже 16%, при этом на грядущем заседании ЦБ РФ скорее всего сохранит её на этом текущем... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:56+0300
2024-06-06T16:23+0300
экономика
ставка банка россии
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка будет не ниже 16%, при этом на грядущем заседании ЦБ РФ скорее всего сохранит её на этом текущем уровне, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов."Скорее всего динамика ключевой ставки будет не такой, как мы изначально ожидали. Сегодня мы оцениваем скорее возможность ее сохранения на текущем уровне, завтра, на следующем заседании и к концу года вряд ли она будет ниже 16%", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ставка банка россии, сбербанк
Экономика, ставка Банка России, Сбербанк
15:56 06.06.2024 (обновлено: 16:23 06.06.2024)
 
Ставка ЦБ к концу года не опустится ниже 16 процентов, заявили в "Сбере"

Сбербанк: ключевая ставка ЦБ к концу года будет не ниже 16%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка будет не ниже 16%, при этом на грядущем заседании ЦБ РФ скорее всего сохранит её на этом текущем уровне, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
"Скорее всего динамика ключевой ставки будет не такой, как мы изначально ожидали. Сегодня мы оцениваем скорее возможность ее сохранения на текущем уровне, завтра, на следующем заседании и к концу года вряд ли она будет ниже 16%", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
%Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
13:25
 
Экономикаставка Банка РоссииСбербанк
 
 
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