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В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:06+0300
2024-06-06T16:06+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров до 17 %, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Думаю, что в текущей ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, ЦБ, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров Банка России до 17 %", - отметил сенатор. По его словам, производственные мощности загружены более чем на 80 %, ВВП растет опережающими темпами и, "чтобы не допустить излишнее инфляционное давление, повышение ставки выглядит оправданным". "Также вопреки высоким кредитным ставкам объем потребительского кредитования растет в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что является ещё одним важным фактором, влияющим на решение", - считает Шендерюк-Жидков. При этом законодатель полагает, что в совокупности все обозначенные факторы и действия регулятора "позволят перейти к снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе".
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ставка банка россии, совфед
Банк России, ставка Банка России, Совфед
16:06 06.06.2024
 
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов

Сенатор Шендерюк-Жидков ожидает повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров до 17 %, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня.
"Думаю, что в текущей ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, ЦБ, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров Банка России до 17 %", - отметил сенатор.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки
15:44
По его словам, производственные мощности загружены более чем на 80 %, ВВП растет опережающими темпами и, "чтобы не допустить излишнее инфляционное давление, повышение ставки выглядит оправданным".
"Также вопреки высоким кредитным ставкам объем потребительского кредитования растет в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что является ещё одним важным фактором, влияющим на решение", - считает Шендерюк-Жидков.
При этом законодатель полагает, что в совокупности все обозначенные факторы и действия регулятора "позволят перейти к снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе".
 
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