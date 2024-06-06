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В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов

В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ

В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов

В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:06+0300

2024-06-06T16:06+0300

2024-06-06T16:06+0300

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ставка банка россии

совфед

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров до 17 %, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Думаю, что в текущей ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, ЦБ, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров Банка России до 17 %", - отметил сенатор. По его словам, производственные мощности загружены более чем на 80 %, ВВП растет опережающими темпами и, "чтобы не допустить излишнее инфляционное давление, повышение ставки выглядит оправданным". "Также вопреки высоким кредитным ставкам объем потребительского кредитования растет в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что является ещё одним важным фактором, влияющим на решение", - считает Шендерюк-Жидков. При этом законодатель полагает, что в совокупности все обозначенные факторы и действия регулятора "позволят перейти к снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе".

https://1prime.ru/20240606/stavka-848918763.html

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ставка банка россии, совфед