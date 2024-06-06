https://1prime.ru/20240606/stavka-848920298.html
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов - 06.06.2024, ПРАЙМ
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:06+0300
2024-06-06T16:06+0300
2024-06-06T16:06+0300
банк россии
ставка банка россии
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/68/842526816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1c497e4c63d3569dcd4658621627d1b.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров до 17 %, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Думаю, что в текущей ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, ЦБ, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров Банка России до 17 %", - отметил сенатор. По его словам, производственные мощности загружены более чем на 80 %, ВВП растет опережающими темпами и, "чтобы не допустить излишнее инфляционное давление, повышение ставки выглядит оправданным". "Также вопреки высоким кредитным ставкам объем потребительского кредитования растет в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что является ещё одним важным фактором, влияющим на решение", - считает Шендерюк-Жидков. При этом законодатель полагает, что в совокупности все обозначенные факторы и действия регулятора "позволят перейти к снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе".
https://1prime.ru/20240606/stavka-848918763.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/68/842526816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99e4c1daceb277b0bf23e3685fd3f74c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставка банка россии, совфед
Банк России, ставка Банка России, Совфед
В СФ ожидают повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
Сенатор Шендерюк-Жидков ожидает повышение ключевой ставки ЦБ до 17 процентов
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров до 17 %, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня.
"Думаю, что в текущей ситуации серьезного перегрева экономики, в целях снижения инфляции и приведения ее к прогнозным значениям, ЦБ, вероятно, будет вынужден повысить ключевую ставку на предстоящем заседании Совета директоров Банка России до 17 %", - отметил сенатор.
Осадчий: банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании повышения ставки
По его словам, производственные мощности загружены более чем на 80 %, ВВП растет опережающими темпами и, "чтобы не допустить излишнее инфляционное давление, повышение ставки выглядит оправданным".
"Также вопреки высоким кредитным ставкам объем потребительского кредитования растет в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что является ещё одним важным фактором, влияющим на решение", - считает Шендерюк-Жидков.
При этом законодатель полагает, что в совокупности все обозначенные факторы и действия регулятора "позволят перейти к снижению ключевой ставки в ближайшей перспективе".