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В Венесуэле рассчитывают на помощь России в восстановлении экономики - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Венесуэле рассчитывают на помощь России в восстановлении экономики
В Венесуэле рассчитывают на помощь России в восстановлении экономики - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Венесуэле рассчитывают на помощь России в восстановлении экономики
Венесуэла рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить рост, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:03+0300
2024-06-06T15:03+0300
экономика
россия
венесуэла
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венесуэла рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить рост, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-президент латиноамериканской страны Хосе Феликс Ривас Альварадо. Он отметил, что одно из серьезных последствий санкций Запада заключается в том, что из-за гиперинфляции и разрушения экономики, которое они вызвали, пострадали условия жизни венесуэльцев, но в то же время санкции подстегнули внутреннее производство. В настоящее время в сфере продуктов питания страна обеспечивает себя сама на 97%. Кроме того, Венесуэла экспортирует продукцию сельского хозяйства. "У нас важные перспективы вместе с нашими партнёрами, например, с азиатским рынком. Мы восстанавливаем основную сферу атаки (Запада - ред) - нефтяное производство, сферу энергетики, и здесь у нас есть коллаборация с Россией, с российскими компаниями", - сказал вице-президент. Другой важный элемент восстановления экономики заключается в сфере здравоохранения, фармацевтики, отметил он. Международные корпорации оставили страну без лекарств, но растет национальное производство медикаментов. "И здесь у нас тоже есть сотрудничество с Россией, есть российские компании в сфере фармацевтики", - подчеркнул Ривас Альварадо. "На этом этапе нам нужно закрепить это восстановление и стабилизацию... Нам нужно диверсифицировать производство, не зависеть только от одного источника экспорта - от нефти", - подчеркнул вице-президент.
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россия, венесуэла, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПМЭФ-2024
15:03 06.06.2024
 
В Венесуэле рассчитывают на помощь России в восстановлении экономики

Альварадо: Венесуэла рассчитывает на работу с РФ, чтобы восстановить рост экономики

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венесуэла рассчитывает на работу с Россией, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и восстановить рост, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-президент латиноамериканской страны Хосе Феликс Ривас Альварадо.
Он отметил, что одно из серьезных последствий санкций Запада заключается в том, что из-за гиперинфляции и разрушения экономики, которое они вызвали, пострадали условия жизни венесуэльцев, но в то же время санкции подстегнули внутреннее производство. В настоящее время в сфере продуктов питания страна обеспечивает себя сама на 97%. Кроме того, Венесуэла экспортирует продукцию сельского хозяйства.
"У нас важные перспективы вместе с нашими партнёрами, например, с азиатским рынком. Мы восстанавливаем основную сферу атаки (Запада - ред) - нефтяное производство, сферу энергетики, и здесь у нас есть коллаборация с Россией, с российскими компаниями", - сказал вице-президент.
Другой важный элемент восстановления экономики заключается в сфере здравоохранения, фармацевтики, отметил он. Международные корпорации оставили страну без лекарств, но растет национальное производство медикаментов.
"И здесь у нас тоже есть сотрудничество с Россией, есть российские компании в сфере фармацевтики", - подчеркнул Ривас Альварадо.
"На этом этапе нам нужно закрепить это восстановление и стабилизацию... Нам нужно диверсифицировать производство, не зависеть только от одного источника экспорта - от нефти", - подчеркнул вице-президент.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАПМЭФ-2024
 
 
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