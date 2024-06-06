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Путин уверен, что президент Боливии внесет ценный вклад в проведение ПМЭФ
Путин уверен, что президент Боливии внесет ценный вклад в проведение ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Путин уверен, что президент Боливии внесет ценный вклад в проведение ПМЭФ
Глава Боливии Луис Арсе внесет большой вклад в Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с уверенностью заявил российский президент Владимир... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:05+0300
2024-06-06T15:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Боливии Луис Арсе внесет большой вклад в Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с уверенностью заявил российский президент Владимир Путин."Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", — указал Путин на переговорах с Арсе.Глава государства также отметил, что приоритетные цели партнерства двух стран еще при бывшем руководстве Боливии.Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства латиноамериканской страны в отношении контактов с Москвой, добавил Путин.Арсе, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и реализацию совместных проектов.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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боливия, россия, пмэф-2024, владимир путин
Экономика, БОЛИВИЯ, РОССИЯ, ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Путин уверен, что президент Боливии внесет ценный вклад в проведение ПМЭФ
Путин заявил, что президент Боливии Арсе внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Боливии Луис Арсе внесет большой вклад в Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с уверенностью заявил российский президент Владимир Путин.
"Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", — указал Путин на переговорах с Арсе.
Глава государства также отметил, что приоритетные цели партнерства двух стран еще при бывшем руководстве Боливии.
Путин оценил товарооборот России и Боливии
Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства латиноамериканской страны в отношении контактов с Москвой, добавил Путин.
Арсе, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и реализацию совместных проектов.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.