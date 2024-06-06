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Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто

Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто

Венгрия выступает против отправки солдат и военных инструкторов из Франции на Украину. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в рамках ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:11+0300

2024-06-06T14:11+0300

2024-06-06T14:11+0300

политика

венгрия

украина

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия выступает против отправки солдат и военных инструкторов из Франции на Украину. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в рамках ПМЭФ."У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры", — отметил дипломат. Он также выразил опасения относительно увеличения риска эскалации конфликта.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военных в случае прорыва линии фронта Россией и поступления соответствующего запроса от Киева. Макрон также выразил мнение, что многие страны согласны с подходом Франции к возможной отправке военных инструкторов.

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венгрия

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венгрия, украина