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Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто
Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто
Венгрия выступает против отправки солдат и военных инструкторов из Франции на Украину. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в рамках ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:11+0300
2024-06-06T14:11+0300
2024-06-06T14:11+0300
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия выступает против отправки солдат и военных инструкторов из Франции на Украину. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в рамках ПМЭФ."У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры", — отметил дипломат. Он также выразил опасения относительно увеличения риска эскалации конфликта.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военных в случае прорыва линии фронта Россией и поступления соответствующего запроса от Киева. Макрон также выразил мнение, что многие страны согласны с подходом Франции к возможной отправке военных инструкторов.
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венгрия, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Венгрия против отправки военных инструкторов на Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия против отправки французских военных инструкторов на Украину
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия выступает против отправки солдат и военных инструкторов из Франции на Украину. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в рамках ПМЭФ.
"У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры", — отметил дипломат. Он также выразил опасения относительно увеличения риска эскалации конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военных в случае прорыва линии фронта Россией и поступления соответствующего запроса от Киева. Макрон также выразил мнение, что многие страны согласны с подходом Франции к возможной отправке военных инструкторов.
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто