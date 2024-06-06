https://1prime.ru/20240606/yandeks-848928202.html
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими
ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:35+0300
2024-06-06T17:35+0300
2024-06-06T17:35+0300
втб
андрей костин
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. "Мы в 2021 году или в 2020-м купили 1,12% "Яндекса". С тех пор цена акций подросла на где-то 25% почти. Будем держать, видим хорошие перспективы для "Яндекса" после вот сейчас всех этих как бы упражнений, которые закончились. Я думаю, что компания будет развиваться. … Надеемся еще заработать", - сказал Костин. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был закрыт первый этап сделки, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_180:0:2673:1870_1920x0_80_0_0_b6eb0851fc9c7cdb7c2a01ae05ce6692.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, андрей костин, яндекс
ВТБ, Андрей Костин, Яндекс
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими
Костин: ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы в 2021 году или в 2020-м купили 1,12% "Яндекса". С тех пор цена акций подросла на где-то 25% почти. Будем держать, видим хорошие перспективы для "Яндекса" после вот сейчас всех этих как бы упражнений, которые закончились. Я думаю, что компания будет развиваться. … Надеемся еще заработать", - сказал Костин.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был закрыт первый этап сделки, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.