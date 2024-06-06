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Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими - 06.06.2024, ПРАЙМ
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими
ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:35+0300
2024-06-06T17:35+0300
втб
андрей костин
яндекс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. "Мы в 2021 году или в 2020-м купили 1,12% "Яндекса". С тех пор цена акций подросла на где-то 25% почти. Будем держать, видим хорошие перспективы для "Яндекса" после вот сейчас всех этих как бы упражнений, которые закончились. Я думаю, что компания будет развиваться. … Надеемся еще заработать", - сказал Костин. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был закрыт первый этап сделки, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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втб, андрей костин, яндекс
ВТБ, Андрей Костин, Яндекс
17:35 06.06.2024
 
Костин назвал перспективы пакета "Яндекса" хорошими

Костин: ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ будет держать пакет "Яндекса", у компании хорошие перспективы, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы в 2021 году или в 2020-м купили 1,12% "Яндекса". С тех пор цена акций подросла на где-то 25% почти. Будем держать, видим хорошие перспективы для "Яндекса" после вот сейчас всех этих как бы упражнений, которые закончились. Я думаю, что компания будет развиваться. … Надеемся еще заработать", - сказал Костин.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был закрыт первый этап сделки, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле 2024 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ВТБАндрей КостинЯндекс
 
 
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