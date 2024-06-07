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В МИД рассказали об идее движения к валюте для БРИКС

В МИД рассказали об идее движения к валюте для БРИКС - 07.06.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали об идее движения к валюте для БРИКС

Работа над идеей движения к валюте для использования в БРИКС ведется, есть также настрой использовать больше нацвалют, в том числе цифровых, заявил РИА Новости... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:50+0300

2024-06-07T12:50+0300

2024-06-07T12:54+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Работа над идеей движения к валюте для использования в БРИКС ведется, есть также настрой использовать больше нацвалют, в том числе цифровых, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы российского МИД Александр Панкин."Работа над идеей движения к валюте, которые мы могли бы совместно в БРИКС использовать для расчетов или в качестве эталонной, она ведется. Но вопрос о том, когда будет единая валюта, сложный, потому что у каждого национального законодательства своя специфика", - сказал Панкин.Он подчеркнул, что эта работа будет постепенной, поэтапной, со своими сложностями."Но то, что есть настрой все больше национальных валют использовать в экономических отношениях - такой настрой есть, в том числе цифровые - цифровой рубль, к примеру", - добавил замминистра.В свою очередь, президент Боливии Луис Арсе отметил, вес БРИКС в мире растет на фоне ослабления гегемонии США и доллара. По его словам, странам объединения важно наращивать расчеты в нацвалютах. "Мы полагаем, что гегемония США, которая, возможно, была у нас раньше, постепенно уменьшилась на протяжении всех этих лет, пока не придала больший вес странам БРИКС, особенно Китаю, России и Индии. А это очень большие рынки", - отметил Арсе. Он также же выступил за наращивание расчетов в нацвалютах. "Одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро", - сказал президент. По его мнению, монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. "Единственная возможность сделать это - использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты", - считает Арсе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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