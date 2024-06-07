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Три завода холдинга - производителя "Хортицы" перешли под контроль РФ

Три завода холдинга - производителя "Хортицы" перешли под контроль РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Три завода холдинга - производителя "Хортицы" перешли под контроль РФ

Три завода, входящие в структуру международного алкогольного холдинга Global Spirits, связанного с украинским олигархом Евгением Черняком*, перешли в управление | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:38+0300

2024-06-07T18:38+0300

2024-06-07T18:38+0300

экономика

россия

госимущество

суд

украина

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Три завода, входящие в структуру международного алкогольного холдинга Global Spirits, связанного с украинским олигархом Евгением Черняком*, перешли в управление Росимущества, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).Согласно данным ЕГРЮЛ, под управление Росимущества перешли ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом" и ООО "Новый уровень". Соответствующие изменения в сведения о юрлицах были внесены 7 июня. При этом в отношении четырех других компаний, также связанных с Global Spirits, такие изменения пока не внесены. Это ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Традиции успеха" и АО "Феодосийский завод коньяков и вин". Как сообщал в мае источник РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, подконтрольных Черняку*, спонсирующему ВСУ на вырученные в РФ доходы. Этим компаниям, в частности, принадлежит бренд "Хортица". Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".После начала российской спецоперации на Украине Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских филиалах, расположенных в Крыму, Вологде и Мытищах, с которыми ранее была заключена договоренность. В числе источников доходов этой группы в России были семь компаний холдинга Global Spirits, которые решением суда были обращены доход государства (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов", "Микадо"). Конечным бенефициаром холдинга является Черняк*.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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россия, госимущество, суд, украина