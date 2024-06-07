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В ЦБ не ожидают влияния потери части урожая на инфляцию

В ЦБ не ожидают влияния потери части урожая на инфляцию - 07.06.2024, ПРАЙМ

В ЦБ не ожидают влияния потери части урожая на инфляцию

Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:36+0300

2024-06-07T19:36+0300

2024-06-07T19:49+0300

экономика

россия

урожай

инфляция

инфляция в россии

эльвира набиуллина

банк россии

пмэф-2024

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не ждет серьезного влияния на инфляцию в стране из-за потери части урожая, несмотря на рост цен на зерно как в России, так и в мире, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Она отметила, что погодные условия весной были "не очень благоприятными для сельского хозяйства". "И это плохо влияет на урожай некоторых культур. Мы знаем, что Россия - значимый производитель зерна, и поэтому снижение прогнозов по урожаю привело к росту и внутренних, и мировых цен. Но у нас действует плавающая пошлина на экспорт зерна, и поэтому колебания мировых цен меньше переносятся во внутренние цены", — пояснила Набиуллина."С точки зрения влияния на инфляцию, мы раньше оценивали фактор урожая как такой дезинфляционный фактор, а сейчас, скорее, оцениваем как слабопроинфляционный", — добавила она.Как отметила глава ЦБ, от погодных условий пострадал также урожай фруктов и ягод в Центральной России. "На наш взгляд, эффект будет там тоже не очень большим, потому что эта проблема не коснулась южных регионов, где также производится значительная часть этой продукции. И при необходимости импортная продукция заместит потери отечественных производителей. Поэтому серьезного влияния на общие темпы роста цен мы не ждем", — пояснила она.

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