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"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024

"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024 - 07.06.2024, ПРАЙМ

"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024

На фоне изменившейся геополитической ситуации Петербургский международный экономический форум дал России возможность сформировать новые торговые связи с... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:10+0300

2024-06-07T13:10+0300

2024-06-07T13:12+0300

экономика

россия

пмэф

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. На фоне изменившейся геополитической ситуации Петербургский международный экономический форум дал России возможность сформировать новые торговые связи с незападными странами, передает CNBC."Западные страны раздражает то, что Россия на самом деле сумела приспособить свою экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями в отношении крупнейших отраслей, таких как нефтегазовый сектор", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов публикации, ПМЭФ используется Москвой для установления новых связей с государствами, готовыми сотрудничать с Россией. Среди потенциальных партнеров упоминают Азию, Африку и Латинскую Америку, а также покупателей энергоресурсов из Восточной Европы, Словакии и Венгрии.Ко всему прочему, проведение форума показывает, что в России все в порядке даже несмотря на давление со стороны западных стран.Ко всему прочему, МВФ прогнозирует рост российской экономики в этом году более полупроцента и до 3,2 процента в 2024 году, что превышает прогнозы для США, Великобритании, Германии и Франции.Россия в свою очередь утверждает, что западные санкции сделали ее самодостаточной, что подтверждается сохранениеем высокого уровня доходов от экспорта нефти и сырья в Индию, Китай и другие страны.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, пмэф