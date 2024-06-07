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"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024
"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024 - 07.06.2024, ПРАЙМ
"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024
На фоне изменившейся геополитической ситуации Петербургский международный экономический форум дал России возможность сформировать новые торговые связи с... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:10+0300
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2024-06-07T13:12+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. На фоне изменившейся геополитической ситуации Петербургский международный экономический форум дал России возможность сформировать новые торговые связи с незападными странами, передает CNBC."Западные страны раздражает то, что Россия на самом деле сумела приспособить свою экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями в отношении крупнейших отраслей, таких как нефтегазовый сектор", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов публикации, ПМЭФ используется Москвой для установления новых связей с государствами, готовыми сотрудничать с Россией. Среди потенциальных партнеров упоминают Азию, Африку и Латинскую Америку, а также покупателей энергоресурсов из Восточной Европы, Словакии и Венгрии.Ко всему прочему, проведение форума показывает, что в России все в порядке даже несмотря на давление со стороны западных стран.Ко всему прочему, МВФ прогнозирует рост российской экономики в этом году более полупроцента и до 3,2 процента в 2024 году, что превышает прогнозы для США, Великобритании, Германии и Франции.Россия в свою очередь утверждает, что западные санкции сделали ее самодостаточной, что подтверждается сохранениеем высокого уровня доходов от экспорта нефти и сырья в Индию, Китай и другие страны.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, пмэф
"В России все в порядке". В США оценили ПМЭФ 2024
CNBC: ПМЭФ позволит России сформировать новые связи с незападными странами
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
На фоне изменившейся геополитической ситуации Петербургский международный экономический форум дал России возможность сформировать новые торговые связи с незападными странами, передает
CNBC.
"Западные страны раздражает то, что Россия на самом деле сумела приспособить свою экономику к новой действительности с санкциями и торговыми ограничениями в отношении крупнейших отраслей, таких как нефтегазовый сектор", — говорится в материале.
По мнению авторов публикации, ПМЭФ используется Москвой для установления новых связей с государствами, готовыми сотрудничать с Россией. Среди потенциальных партнеров упоминают Азию, Африку и Латинскую Америку, а также покупателей энергоресурсов из Восточной Европы, Словакии и Венгрии.
Ко всему прочему, проведение форума показывает, что в России все в порядке даже несмотря на давление со стороны западных стран.
Ко всему прочему, МВФ прогнозирует рост российской экономики в этом году более полупроцента и до 3,2 процента в 2024 году, что превышает прогнозы для США, Великобритании, Германии и Франции.
Россия в свою очередь утверждает, что западные санкции сделали ее самодостаточной, что подтверждается сохранениеем высокого уровня доходов от экспорта нефти и сырья в Индию, Китай и другие страны.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон