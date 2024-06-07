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Главное из выступления Путина на ПМЭФ

Главное из выступления Путина на ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Главное из выступления Путина на ПМЭФ

событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционно стало выступление на пленарной сессии президента Владимира Путина. Основные... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:44+0300

2024-06-07T18:44+0300

2024-06-07T18:44+0300

владимир путин

пмэф-2024

мобилизация

приватизация

экономика рф

ядерное оружие

патриотизм

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Главным событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) традиционно стало выступление на пленарной сессии президента Владимира Путина. Основные цифры и тезисы речи президента — в подборке "Прайма".Экономика в цифрахТемпы роста экономики РФ превышают среднемировые. По данным Международного банка, Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, опередив Японию. Страна остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия.Новые идеи для бизнесаЗа ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно. Путин предложил передавать предпринимателям земельные участки свалок бесплатно, если бизнесмены за свой счет расчистят территорию. На заброшенных территориях порой находятся бесхозные свалки, ликвидировать которые у муниципалитетов нет средств. Мера поможет улучшить городскую среду и сделать жизнь граждан комфортнее, а также позволит увеличить капитализацию городских активов, привлечь малый и средний бизнес и девелоперов с интересными проектами жилой застройки.О переносе столицыПетр I вошел в историю, прорубив окно в Европу, а почему бы в России не сделать третью столицу, спросил Караганов. Туда потянутся молодые, энергичные люди, туда можно перевести несколько министерств. Многие компании с высокими зарплатами туда переедут, если так распорядятся власти, отметил политолог. Караганов заявил, что те страны, которые перенесли свои столицы, получали неизбежно экономический рывок. Поэтому про третью столицу забывать не стоит, возможность такая существует.Путин отметил, что во времена Петра I были другие условия, другое состояние общества. Сейчас нужно применять такие средства, которые будут эффективны сегодня. Нужно думать о том, что будет, если предлагать что-то обществу в приказном порядке. По словам президента, нужно создавать условия для развития, и тогда центры сами автоматом будут смещаться на восток.Путин, кроме того, заявил, что идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний тоже заслуживает внимания, но требует доработки.О приватизации, национализации и авторитаризмеМодератор пленарной сессии спросил у Путина о возможности установить пределы национализации. "Во многом это (приватизация в 90-е годы) было ошибочно, было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно и как можно быстрее", — ответил президент. Но и сейчас должны быть какие-то здравые ограничительные линии в части деприватизации, нужно принять решение на уровне закона.Караганов также назвал идеальным для страны "авторитарный социальный капитализм". "Мы должны смотреть, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская или европейская, — ответил Путин. — Надо исходить всегда из реалий, из реалий нашей страны".Об изменении ядерной доктриныРоссия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. "Ядерное оружие применяется в исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил... У нас есть ядерная доктрина и в ней все написано", — подчеркнул Путин. В то же время он не исключил возможность изменения доктрины.Путин согласился с модератором, что использование ядерного оружия может повысить скорость достижения стоящих перед Россией задач, но еще важнее — здоровье российских военных на фронте. По его словам, если надо, Россия будет готова провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.Если дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что у России и США есть самые развитые системы раннего предупреждения таких атак. При быстром движении по "ядерной лестнице" количество жертв не станет меньше, подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. А его решения и решения коллег связаны с какими-то колебаниями, а с анализом складывающейся обстановки.О нужности идеологииГосударство без национальной идеи существовать не может, подчеркнул Караганов. Такую идеологию легко сформулировать, при этом она не должна быть обязательной для всех подряд. Почему это не сделано, в частности, для лидеров общественного мнения, спросил модератор.Путин подчеркнул,что господствующей идеологии, согласно Конституции России, в стране быть не должно. Она была в СССР, однако это не уберегло Советский Союз от развала. Президент добавил, что в разные времена в отечество по-разному верили. Веру в коммунизм потеряли многие, но не все, отметил он. Самой лучшей объединяющей идеей сейчас может стать настоящий, не "квасной" патриотизм. И участники спецоперации на Украине — яркий пример такого патриотизма.

https://1prime.ru/20240607/karaganov-848982272.html

https://1prime.ru/20240607/mobilizatsiya--848983544.html

https://1prime.ru/20240607/putin-848983210.html

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владимир путин, пмэф-2024, мобилизация, приватизация, экономика рф, ядерное оружие, патриотизм