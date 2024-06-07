https://1prime.ru/20240607/putin-848976368.html

Путин призвал сделать так, чтобы разработки не "валялись на полке"

Путин призвал сделать так, чтобы разработки не "валялись на полке" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал сделать так, чтобы разработки не "валялись на полке"

Законодательная и исполнительная власти должны подумать над мягким рыночным механизмом использования российских разработок, правового произвола быть не должно... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:15+0300

2024-06-07T16:15+0300

2024-06-07T16:15+0300

россия

владимир путин

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Законодательная и исполнительная власти должны подумать над мягким рыночным механизмом использования российских разработок, правового произвола быть не должно. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. "Нам нужно создать такой мягкий и рыночный механизм использования этих изобретений с тем, чтобы они не валялись на полке. На эту тему мы, конечно, и в парламенте, и в правительстве должны подумать", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургском международном экономическом форуме. Также российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить правового произвола. По его словам, если человек заплатил за определенные изобретения, он является собственником.Кроме того, Путин добавил ,что Россия планирует за шесть лет войти в десятку стран-лидеров по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

https://1prime.ru/20240607/putin-848975052.html

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россия, владимир путин, пмэф