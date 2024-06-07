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Сбербанк оценил предложение Путина по долгосрочным сбережениям - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк оценил предложение Путина по долгосрочным сбережениям
Сбербанк оценил предложение Путина по долгосрочным сбережениям - 07.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк оценил предложение Путина по долгосрочным сбережениям
Продление срока софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет привлечет больше участников программы и... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:40+0300
2024-06-07T17:40+0300
сбербанк
владимир путин
программа долгосрочных сбережений
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Продление срока софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет привлечет больше участников программы и позволит гражданам значительно увеличить свои накопления, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе ПМЭФ. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет. "Это позволит тем гражданам, кто уже вступил в программу, значительно увеличить свои накопления. Кроме того, очевидно такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечёт большее число новых участников. Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 миллиона участников программы по итогам 2024 года", - прокомментировал Царев поручение президента продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет. "Также важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей. СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС", - добавил он. Царев отметил, что согласно исследованию фонда, 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП). "На наш взгляд, такая возможность будет, в первую очередь, интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС", - сказал он. При этом он обратил внимание, что закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. "Комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно", - добавил Царев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сбербанк, владимир путин, программа долгосрочных сбережений, пмэф-2024
Сбербанк, Владимир Путин, программа долгосрочных сбережений, ПМЭФ-2024
17:40 07.06.2024
 
Сбербанк оценил предложение Путина по долгосрочным сбережениям

Сбер: срок софинансирования долгосрочных сбережений в 10 лет увеличит накопления россиян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Продление срока софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет привлечет больше участников программы и позволит гражданам значительно увеличить свои накопления, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных сбережений с 3 до 10 лет.
"Это позволит тем гражданам, кто уже вступил в программу, значительно увеличить свои накопления. Кроме того, очевидно такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечёт большее число новых участников. Если говорить о Сбербанке, то мы ожидаем более 1,5 миллиона участников программы по итогам 2024 года", - прокомментировал Царев поручение президента продлить эту меру поддержки до минимум десяти лет.
"Также важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей. СберНПФ был одним из инициаторов идеи предоставления работодателям возможности софинансирования личных сбережений своих сотрудников в рамках ПДС", - добавил он.
Царев отметил, что согласно исследованию фонда, 46% работодателей готовы рассмотреть участие в ПДС своих сотрудников, однако большинство из них при этом рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует сегодня для классических корпоративных пенсионных программ (КПП).
"На наш взгляд, такая возможность будет, в первую очередь, интересна малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее. Мы видим в этом большой потенциал развития ПДС", - сказал он.
При этом он обратил внимание, что закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. "Комфортный налоговый режим для работодателей позволит этой норме заработать наиболее эффективно", - добавил Царев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
СбербанкВладимир Путинпрограмма долгосрочных сбереженийПМЭФ-2024
 
 
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