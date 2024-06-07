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С русским характером никакое атомное оружие не нужно, заявил Путин

С русским характером никакое атомное оружие не нужно, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ

С русским характером никакое атомное оружие не нужно, заявил Путин

Нам не нужно никакое атомное оружие, когда мы опираемся на русский характер, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:21+0300

2024-06-07T18:21+0300

2024-06-07T18:21+0300

владимир путин

россия

ядерное оружие

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Нам не нужно никакое атомное оружие, когда мы опираемся на русский характер, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин."Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно", - сказал глава государства.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, ядерное оружие, пмэф-2024