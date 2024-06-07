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Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов
Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов - 07.06.2024, ПРАЙМ
Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов
Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:17+0300
2024-06-07T12:17+0300
2024-06-07T12:17+0300
экономика
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максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. "Можем", - ответил Орешкин на вопрос, может ли экономика России в этом году показать рост выше 3%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в этом году на 2,8%, Банк России - на 2,5-3,5%. Говоря о перспективах сохранения Россией достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у нашей страны очень серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии. "Такая экономика как Индонезия, которая бурно развивается, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", - сказал Орешкин. В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, ввп, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, ВВП, Максим Орешкин
Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов
Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2024 году может превысить три процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ.
"Можем", - ответил Орешкин на вопрос, может ли экономика России в этом году показать рост выше 3%.
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в этом году на 2,8%, Банк России - на 2,5-3,5%.
Говоря о перспективах сохранения Россией достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у нашей страны очень серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии.
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"Такая экономика как Индонезия, которая бурно развивается, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", - сказал Орешкин.
В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.