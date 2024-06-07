https://1prime.ru/20240607/rossiya-848955757.html

Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов

Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов - 07.06.2024, ПРАЙМ

Орешкин предрек рост ВВП России выше трех процентов

Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:17+0300

2024-06-07T12:17+0300

2024-06-07T12:17+0300

экономика

россия

ввп

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/83721/27/837212767_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_9aa151c32e07f1e183701725e58ca4e8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году может быть выше 3%, сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ. "Можем", - ответил Орешкин на вопрос, может ли экономика России в этом году показать рост выше 3%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в этом году на 2,8%, Банк России - на 2,5-3,5%. Говоря о перспективах сохранения Россией достигнутых позиций среди экономик мира по показателям паритета покупательной способности, Орешкин отметил, что у нашей страны очень серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии. "Такая экономика как Индонезия, которая бурно развивается, активно развивается. Юго-Восточная Азия будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", - сказал Орешкин. В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240607/ii-848941488.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ввп, максим орешкин