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ФАО сообщила о росте цен на продовольствие

ФАО сообщила о росте цен на продовольствие - 07.06.2024, ПРАЙМ

ФАО сообщила о росте цен на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в мае росли третий месяц подряд по агрегированному индексу, в основном за счет удорожания зерновых и молочной продукции,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:55+0300

2024-06-07T12:55+0300

2024-06-07T12:55+0300

экономика

фао

продовольствие

цены

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в мае росли третий месяц подряд по агрегированному индексу, в основном за счет удорожания зерновых и молочной продукции, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "В мае 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 120,4 пункта, что на 1,1 пункта (0,9%) выше пересмотренного апрельского показателя: рост индексов цен на зерновые и молочную продукцию с лихвой компенсировал снижение индексов цен на сахар и растительные масла, при этом значение индекса цен на мясо практически не изменилось", - говорится в сообщении. Рост индекса отмечается третий месяц подряд. Однако индекс остается ниже, чем год назад, и меньше пикового значения марта 2022 года в 160,2 пункта. Индекс цен ФАО на зерновые составил 118,7 пункта, что на 7,1 пункта (6,3%) выше апрельского уровня. Больше всего в мае выросли цены на пшеницу, преимущественно из-за нарастания опасений за урожай 2024 года. Снижение урожайности ожидается в ряде ключевых районов производства, в том числе в некоторых частях Европы, в Северной Америке и в Черноморском регионе, объясняет ФАО. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,3 пункта (1,8%) к апрелю – до 126 пунктов, причем рост затронул все включенные в индекс виды молочной продукции. Главные факторы роста - увеличение спроса со стороны розничной торговли и общепита перед летними отпусками, а также ожидаемое сокращение производства молока в Западной Европе до рекордно низкого уровня. Самую слабую динамику показал индекс цен на мясо - в мае он снизился на 0,2 пункта (0,2%) к апрелю и составил 116,6 пункта. Мировые цены на мясо птицы и говядину снизились, а на свинину и баранину - выросли, говорится в сообщении. ФАО отмечает, что мясо птицы подешевело на фоне роста экспортного предложения при снижении внутреннего спроса в некоторых странах-производителях. Говядина несколько подешевела на фоне слабого импортного спроса, а свинина подорожала за счет роста спроса и дальнейшего снижения предложения, в основном в Западной Европе. Индекс цен на растительные масла снизился на 3,1 пункта (2,4%) по сравнению с апрелем – до 127,8 пункта. Это объясняется в основном снижением котировок пальмового масла на фоне роста цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Пальмовое масло дешевело на фоне сезонного увеличения производства в ключевых странах-производителях в Юго-Восточной Азии, говорится в релизе. Самое заметное снижение показал индекс цен на сахар - в мае он упал к апрелю на 9,5 пункта (7,5%), до 117,1 пункта. Это третий месяц снижения подряд. Такая динамика объясняется началом нового сезона сбора урожая в Бразилии на фоне благоприятной погоды и увеличением экспортного предложения в этой стране, а также снижением мировых цен на нефть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, продовольствие, цены