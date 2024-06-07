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Глава "Уралхима" назвал долю расчета компании в юанях
Глава "Уралхима" назвал долю расчета компании в юанях - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава "Уралхима" назвал долю расчета компании в юанях
"Уралхим" в этом году намерен нарастить поставки в Юго-Восточную Азию и Африку, основной валютой для сделок остается доллар, однако доля юаня уже достигла 30%,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:13+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Уралхим" в этом году намерен нарастить поставки в Юго-Восточную Азию и Африку, основной валютой для сделок остается доллар, однако доля юаня уже достигла 30%, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров компании Димитрий Татьянин."Что касается валют - приблизительно 30% наших расчетов приходится на юани, 70% - на доллары", - ответил он на вопрос об используемых валютах."Традиционно три четверти производимого нами калия экспортируется. По азотной группе - более половины идет на внутренний рынок. Если говорить про географию, ожидаем, что в этом году увеличатся поставки в Юго-Восточную Азию и Африку", - добавил Татьянин.Он также сообщил, что "Уралхим" пока не рассматривает выход компаний группы на IPO, но не исключает такой возможности в дальнейшем."Загрузка мощностей "Уралкалия" и "Уралхима" на сегодня близка к оптимальной. В 2024 году по "Уралкалию" и "Уралхиму" планируем выход на уровни выпуска продукции, которые были до 2022 года. По ТОАЗ, насколько мне известно, эта задача ещё в процессе решения", - сказал Татьянин.Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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уралхим, пмэф-2024, ipo, юань, доллар
Уралхим, ПМЭФ-2024, IPO, юань, доллар
Глава "Уралхима" назвал долю расчета компании в юанях
Татьянин: доля расчетов "Уралхима" в юанях достигла 30%, 70% приходится на доллары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Уралхим" в этом году намерен нарастить поставки в Юго-Восточную Азию и Африку, основной валютой для сделок остается доллар, однако доля юаня уже достигла 30%, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров компании Димитрий Татьянин.
"Что касается валют - приблизительно 30% наших расчетов приходится на юани, 70% - на доллары", - ответил он на вопрос об используемых валютах.
"Традиционно три четверти производимого нами калия экспортируется. По азотной группе - более половины идет на внутренний рынок. Если говорить про географию, ожидаем, что в этом году увеличатся поставки в Юго-Восточную Азию и Африку", - добавил Татьянин.
Он также сообщил, что "Уралхим" пока не рассматривает выход компаний группы на IPO, но не исключает такой возможности в дальнейшем.
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"Загрузка мощностей "Уралкалия" и "Уралхима" на сегодня близка к оптимальной. В 2024 году по "Уралкалию" и "Уралхиму" планируем выход на уровни выпуска продукции, которые были до 2022 года. По ТОАЗ, насколько мне известно, эта задача ещё в процессе решения", - сказал Татьянин.
Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.