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Сальдо оценил, за какой срок наполнится Каховское водохранилище

Сальдо оценил, за какой срок наполнится Каховское водохранилище - 07.06.2024, ПРАЙМ

Сальдо оценил, за какой срок наполнится Каховское водохранилище

Каховское водохранилище будет не менее двух лет накапливать воду после восстановления плотины, само восстановление объекта займет не более одного года после... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T06:32+0300

2024-06-07T06:32+0300

2024-06-07T06:32+0300

каховское водохранилище

владимир сальдо

херсонская область

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Каховское водохранилище будет не менее двух лет накапливать воду после восстановления плотины, само восстановление объекта займет не более одного года после начала работ, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море. Не просто бесцельно, она нанесла ущерб всей протяженности", - сказал Сальдо. Восстановить плотину и саму ГЭС Сальдо считает необходимым, так как водохранилище обеспечит орошение сельхозземель региона. После принятия решения о восстановлении плотины работы можно провести достаточно быстро, сказал губернатор. "Сама плотина будет восстановлена достаточно быстро. Я думаю, не больше, чем за год. Да" , - добавил он. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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каховское водохранилище

херсонская область

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каховское водохранилище, владимир сальдо, херсонская область, пмэф-2024