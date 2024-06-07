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ВВП России может расти темпами выше трех процентов в год, заявил Новак

ВВП России может расти темпами выше трех процентов в год, заявил Новак - 07.06.2024, ПРАЙМ

ВВП России может расти темпами выше трех процентов в год, заявил Новак

Российская экономика может расти темпами выше 3% в год, это амбициозная, но достижимая задача, ключевое значение в связи с этим имеет рост инвестиций, считает... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:23+0300

2024-06-07T10:23+0300

2024-06-07T10:25+0300

экономика

россия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российская экономика может расти темпами выше 3% в год, это амбициозная, но достижимая задача, ключевое значение в связи с этим имеет рост инвестиций, считает вице-премьер России Александр Новак. "Я думаю, что большинство присутствующих здесь на завтраке ("Сбербанка" - ред.), проголосовали сегодня, что цели, которые поставлены с ростом экономики на 2,8-3% в год, абсолютно достижимые, и даже можно и больше расти. Я с этим согласен. Я по натуре сам оптимист. Об этом говорят, о том, что мы можем это сделать, и последние три года. У нас темпы экономики выросли на 8,4%, несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись", - сказал Новак на традиционном деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ. По словам Новака, одно из ключевых направлений в этой работе - увеличение инвестиций. "Нужно создать комфортные, предсказуемые условия для работы наших предпринимателей. Сегодня соотношение бизнеса и государственных вложений в инвестиции составляет примерно 80 на 20. Герман Оскарович (глава Сбербанка Герман Греф - ред.) сказал о том, что объем инвестиций в структуре ВВП у нас примерно такой же, как в развитых странах - 20-22%, он держится уже на протяжении многих лет. Конечно, нам нужно увеличивать долю инвестиций в ВВП", - рассказал Новак. Он напомнил, что в развивающихся странах - эта доля в ВВП составляет 30-40%. "Нам нужно совместно думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, стимулировать инвестиции нужно по нескольким направлениям - на системном уровне, а также через конкретные меры поддержки. СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ "Что касается системных мер, их несколько, они всем известны, но я их еще раз назову. Нам нужны стабильные налоговые условия. Мы всегда говорили о том, что мы должны создать такую систему налогообложения, которая бы была долгосрочной и предсказуемой. Я уверен, сегодня те решения, которые принимаются, создадут долгосрочную базу в наших налоговых решениях. И уверен, что бизнес этому будет верить", - сказал Новак. "Второе важное направление (на системном уровне - ред.) - это продолжение той работы, которая была на протяжении последних лет, связанная со снижением административных барьеров, упрощением процедур ведения бизнеса. Здесь была проделана большая работа по регулярной гильотине. Я думаю, что нам нужно продолжить в отраслевом разрезе эту работу", - добавил он. Среди других важных задач по стимулированию инвестиций он перечислил развитие финансового рынка, создание систем расчетов, поддержку расчетов во внешнеэкономической деятельности и развитие конкуренции. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ Говоря о мерах поддержки, Новак напомнил, что за последние годы был создан большой спектр инструментов : "Фабрика проектного финансирования", Фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты (СПИК), соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). "Это уже создает базу для привлечения большого количества инвестиций, и мы будем продолжать эту работу, будем совершенствовать, донастраивать эти инструменты, будем повышать эффективность этих инструментов", - пообещал он. Кроме того, по его мнению, необходимо создавать условия и обеспечивать развитие инфраструктуры по всем направлениям (транспортная и энергетическая инфраструктура, связанность регионов), а также повышать эффективность работы - и в бизнесе, и в госсекторе, в использовании бюджетных средств. "Цели, которые стоят по росту экономики, - они достаточно амбициозные, но вполне выполнимые", - заключил Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, александр новак