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США и Франция продолжат добиваться передаче Украине доходов от активов РФ

США и Франция продолжат добиваться передаче Украине доходов от активов РФ - 08.06.2024, ПРАЙМ

США и Франция продолжат добиваться передаче Украине доходов от активов РФ

Президент США Джо Байден и его французский коллега президента Эммануэль Макрон намерены продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных активов... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T21:17+0300

2024-06-08T21:17+0300

2024-06-08T21:17+0300

экономика

франция

сша

активы

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и его французский коллега президента Эммануэль Макрон намерены продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных активов РФ, говорится в "дорожной карте" двух стран, принятой по итогам визита американского лидера во Францию. "Президенты привержены поддерживать усилия в рамках Европейского союза и G7 по привлечению доходов от обездвиженных российских суверенных активов на благо Украины в соответствии с международным правом и нашими законодательными системами", — говорится в сообщении. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. США призывают страны G7 передать Украине кредит, который предлагается выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ. В свою очередь, страны ЕС планировали использовать эти средства для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.В Кремле заявили, что принятие подобных решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права, а в МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит в случае конфискации замороженных российских активов на Западе и что у РФ тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20240607/aktivy-848956951.html

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франция, сша, активы, замороженные российские активы