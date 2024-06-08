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Сечин сравнил "зеленый" энергопереход с девятью кругами ада Данте

Сечин сравнил "зеленый" энергопереход с девятью кругами ада Данте - 08.06.2024, ПРАЙМ

Сечин сравнил "зеленый" энергопереход с девятью кругами ада Данте

Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил на энергетической панели ПМЭФ схему девяти кругов "зеленого" энергоперехода - аллюзию на систему ада из "Божественной... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T18:43+0300

2024-06-08T18:43+0300

2024-06-08T18:43+0300

экономика

россия

пмэф-2024

игорь сечин

роснефть

энергопереход

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил на энергетической панели ПМЭФ схему девяти кругов "зеленого" энергоперехода - аллюзию на систему ада из "Божественной комедии" Данте. В рамках форума он выступил с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!", посвященным анализу текущей ситуации на энергетическом рынке, на котором наблюдается разбалансировка. В названии глава "Роснефти" использовал цитату из произведения итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. "Оставь надежду, всяк сюда входящий" — это концовка надписи над вратами ада. Особое внимание в своем докладе Сечин уделил энергетическому переходу, который, несмотря на усилия его адептов, терпит крах. Огромные инвестиции, вложенные за последние десятилетия в развитие альтернативных источников энергии, не привели к вытеснению ископаемого топлива с энергорынка, а сама стратегия зеленого перехода в ее сегодняшнем виде не может обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии, подчеркнул глава "Роснефти". Под фантомными баррелями, которые указываются в названии, Сечин понимает формирование резервов нефти западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, что формирует ожидание серьезных изменений мирового рынка и нивелирует добровольные сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+. ЯЗЫЧЕСТВО, ПОХОТЬ И ЧРЕВОУГОДИЕ Сечин показал структуру девяти кругов "зеленого" энергоперехода и проиллюстрировал ее картиной "Карта ада" Сандро Боттичелли. Первый круг — "Лимб", по мнению главы "Роснефти" — это голод. Второй и третий — бедность и неравенство. В ходе выступления он обратил внимание на разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами - в странах G7, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового. При этом именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Как отметил Сечин, в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности. Таким образом, по мнению главы "Роснефти" агрессивное продвижение "зеленой повестки" фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли. Сечин считает, что преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа. На сессии он призвал задуматься над тем, какую роль играет "черное золото" в современном мире, ведь помимо выпуска нефтепродуктов его использует для производства огромного количества товаров повседневного спроса. Поэтому отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации, объяснил он. Также Сечин высказал мысль, что объявленная программа энергоперехода является "залегендированным мощным санкционным барьером" для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в "золотой миллиард". ЖАДНОСТЬ, ГНЕВ И ЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ Следующие три круга — энергодефицит, раскол общества и рецессия. В ходе выступления Сечин неоднократно подчеркивал, что альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить бесперебойность, надежность поставок. Так, он рассказал, что возобновляемая энергетика вытеснила с рынка Северной Америки, благодаря усилиям лоббистов, большой объем электрогенерации. В результате США и Канада рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии. По словам Сечина, зеленый энергопереход не обеспечен рентабельными источниками, инвестиции изымаются из традиционной энергетики, но по итогу не будет ни того, ни другого. Глава "Роснефти" отметил, что европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран "бьет по их же собственному карману", вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. Он заявил со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Германии, что руководство более половины предприятий в Германии негативно относится к энергетическому переходу. Также Сечин рассказал, что на фоне активного энергоперехода из-за роста цен на газ производственная активность Еврозоны снижается с середины 2022 года, а ряд предприятий планируют перебраться за рубеж. По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста — рецессии, в будущем это может разрушить промышленность региона, отметил он. САМОУБИЙСТВО, ЛИЦЕМЕРИЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО Самые страшные грехи, по мнению Сечина, — это политизация энергоотрасли, эксплуатация ресурсов и зеленый неоколониализм. Он заявил, что США используют санкции, в частности, против Венесуэлы, Ирана и России, как метод борьбы за энергорынок, что приводит к разбалансировке рынка. Также глава "Роснефти" подчеркнул, что американские мейджоры скупают нефтегазовые активы, но нацеливаются только на получение прибыли и дивидендов, а не на рост производства. В целом, Сечин считает, что зеленый переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, пмэф-2024, игорь сечин, роснефть, энергопереход