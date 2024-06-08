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Эксперт рассказал, работников каких сфер уже может заменить ИИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, работников каких сфер уже может заменить ИИ
Эксперт рассказал, работников каких сфер уже может заменить ИИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, работников каких сфер уже может заменить ИИ
Классический искусственный интеллект уже способен заменить человека в тех областях инженерной деятельности, которые в значительной мере проработаны и... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:58+0300
2024-06-08T09:58+0300
россия
искусственный интеллект
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Классический искусственный интеллект уже способен заменить человека в тех областях инженерной деятельности, которые в значительной мере проработаны и формализованы, например, в проектировании стандартных строительных конструкций, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 инженер Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества"‎ МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Кольцов. "Если мы покажем искусственному интеллекту достаточное количество однотипных строительных конструкций, то он вполне способен научиться самостоятельно их создавать и проверять на соответствие нормативам посредством проведения расчета в CAE-системах. Причем делать это он сможет без или с минимальным участием человека. Проектировщику останется только указать требуемые эксплуатационные и экономические параметры", - сказал Кольцов. По его словам, более современные методы ИИ, основанные на генеративных моделях, потенциально могут быть еще более эффективны, предлагая варианты инженерных решений, отличные от тех, на которых его обучали. Таким образом, применение современных компьютерных технологий позволит существенно упростить работу инженера и поднять ее на качественно новый уровень, добавил Кольцов. В качестве примера он приводит изменения, которые уже произошли в инженерных практиках в результате повсеместного внедрения CAD и CAE-систем. "Речь о том, что инженер больше самостоятельно не выполняет расчет балки на прочность при проектировании зданий по методичкам сопромата, поскольку компьютерная программа сделает это за него, причем намного быстрее и точнее. Это позволило сосредоточить внимание на более творческих аспектах проектирования, менять подходы, рассматривать большее количество различных вариантов конструкций для получения наилучших эксплуатационных характеристик изделия", - объяснил эксперт. Похожей является и ситуация с проектированием материалов, добавил он. По словам Кольцова, сейчас инженер вынужден выбирать из достаточно ограниченного списка материалов, которые представлены на рынке и поведение которых он в состоянии с достаточной точностью просчитать при целевых условиях эксплуатации. Одна из задач, которую решает цифровое материаловедение, - избавить инженера от необходимости решать эту сложную и требующую предметных знаний задачу и расширить спектр потенциально пригодных к практическому использованию материалов, включив в него новые классы, сказал Кольцов. "Компьютерное моделирование потенциально способно дать ответ на вопрос: какой материал может обеспечить требуемое поведение конструкции при заданных условиях эксплуатации? Причем одним из возможных вариантов ответа на этот вопрос может оказаться даже не существующий на данный момент материал, который мы, тем не менее, в состоянии создать либо уже сейчас, либо в ближайшей перспективе. Это дает инженеру еще большую свободу творчества, позволяя создавать такие конструкции, которые раньше были просто невозможны", - заключил эксперт.
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россия, искусственный интеллект
РОССИЯ, искусственный интеллект
09:58 08.06.2024
 
Эксперт рассказал, работников каких сфер уже может заменить ИИ

Эксперт Кольцев: ИИ уже может заменить человека в ряде инженерных специальностей

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Классический искусственный интеллект уже способен заменить человека в тех областях инженерной деятельности, которые в значительной мере проработаны и формализованы, например, в проектировании стандартных строительных конструкций, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 инженер Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества"‎ МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Кольцов.
"Если мы покажем искусственному интеллекту достаточное количество однотипных строительных конструкций, то он вполне способен научиться самостоятельно их создавать и проверять на соответствие нормативам посредством проведения расчета в CAE-системах. Причем делать это он сможет без или с минимальным участием человека. Проектировщику останется только указать требуемые эксплуатационные и экономические параметры", - сказал Кольцов.
По его словам, более современные методы ИИ, основанные на генеративных моделях, потенциально могут быть еще более эффективны, предлагая варианты инженерных решений, отличные от тех, на которых его обучали.
Таким образом, применение современных компьютерных технологий позволит существенно упростить работу инженера и поднять ее на качественно новый уровень, добавил Кольцов. В качестве примера он приводит изменения, которые уже произошли в инженерных практиках в результате повсеместного внедрения CAD и CAE-систем.
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Вчера, 10:25
"Речь о том, что инженер больше самостоятельно не выполняет расчет балки на прочность при проектировании зданий по методичкам сопромата, поскольку компьютерная программа сделает это за него, причем намного быстрее и точнее. Это позволило сосредоточить внимание на более творческих аспектах проектирования, менять подходы, рассматривать большее количество различных вариантов конструкций для получения наилучших эксплуатационных характеристик изделия", - объяснил эксперт.
Похожей является и ситуация с проектированием материалов, добавил он. По словам Кольцова, сейчас инженер вынужден выбирать из достаточно ограниченного списка материалов, которые представлены на рынке и поведение которых он в состоянии с достаточной точностью просчитать при целевых условиях эксплуатации. Одна из задач, которую решает цифровое материаловедение, - избавить инженера от необходимости решать эту сложную и требующую предметных знаний задачу и расширить спектр потенциально пригодных к практическому использованию материалов, включив в него новые классы, сказал Кольцов.
"Компьютерное моделирование потенциально способно дать ответ на вопрос: какой материал может обеспечить требуемое поведение конструкции при заданных условиях эксплуатации? Причем одним из возможных вариантов ответа на этот вопрос может оказаться даже не существующий на данный момент материал, который мы, тем не менее, в состоянии создать либо уже сейчас, либо в ближайшей перспективе. Это дает инженеру еще большую свободу творчества, позволяя создавать такие конструкции, которые раньше были просто невозможны", - заключил эксперт.
 
РОССИЯискусственный интеллект
 
 
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