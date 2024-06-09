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Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью - 09.06.2024, ПРАЙМ
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью
АвтоВАЗ может осенью этого года еще раз поднять цены на свои автомобили, рассказал в РБК глава компании Максим Соколов. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T16:58+0300
2024-06-09T16:58+0300
2024-06-09T16:58+0300
экономика
автоваз
россия
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. АвтоВАЗ может осенью этого года еще раз поднять цены на свои автомобили, рассказал в РБК глава компании Максим Соколов.Как отметил Соколов, повышение цен предусматривается на уровень накопленной инфляции. Отмечалось, что в мае АвтоВАЗ уже повышал цены на свои модели. До этого производитель повышал цены осенью 2023 года."Майская индексация была в пределах 3%, даже чуть ниже, если брать весь модельный ряд. На некоторые виды нашей продуктовой линейки, причем самые бюджетные, мы не повышали цены", — добавил он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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автоваз, россия, рост цен
Экономика, АвтоВАЗ, РОССИЯ, рост цен
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью
АвтоВАЗ может повысить цены на Lada осенью этого года
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ.
АвтоВАЗ может осенью этого года еще раз поднять цены на свои автомобили, рассказал в РБК
глава компании Максим Соколов.
Как отметил Соколов, повышение цен предусматривается на уровень накопленной инфляции. Отмечалось, что в мае АвтоВАЗ уже повышал цены на свои модели. До этого производитель повышал цены осенью 2023 года.
"Майская индексация была в пределах 3%, даже чуть ниже, если брать весь модельный ряд. На некоторые виды нашей продуктовой линейки, причем самые бюджетные, мы не повышали цены", — добавил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей