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Росстат подсчитал долю россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат подсчитал долю россиян с доходами ниже границы бедности - 09.06.2024, ПРАЙМ

Росстат подсчитал долю россиян с доходами ниже границы бедности

Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2024 года составила 14 миллионов человек, или 9,6% от численности населения, следует... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T22:52+0300

2024-06-09T22:52+0300

2024-06-09T22:52+0300

экономика

россия

росстат

бедность

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности в первом квартале 2024 года составила 14 миллионов человек, или 9,6% от численности населения, следует из данных Росстата. "В первом квартале 2024 года граница бедности составила 15 тысяч 96 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 9,6% жителей страны. По сравнению с первым кварталом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,5 процентных пункта, или на 3,7 миллиона человек", — говорится в релизе. Также уточняется, что на снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения, реализация адресных социальных программ, рост социальных пособий. Согласно Росстату, денежные доходы населения в первом квартале 2024 года составили 22,7 триллиона рублей и увеличились на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Реальные денежные доходы населения в первом квартале 2024 года увеличились на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы населения также увеличились на 5,8%. "Инфляция в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года выросла на 7,61%", — отметил Росстат. В структуре денежных доходов за первый квартал 2024 года значительно возросли доли оплаты труда и прочих денежных поступлений. По сравнению с первым кварталом 2023 года доля оплаты труда в структуре доходов населения увеличилась на 1,8 процентных пункта. Доля социальных выплат составила 17,3%. По данным Росстата, с 1 января 2024 года МРОТ увеличился на 18,5%, что способствовало росту среднемесячной заработной платы в первом квартале 2024 года на 19,5% и реальной начисленной заработной платы на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер назначенных пенсий в первом квартале 2024 года составил 20 802 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7,6%. Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли в первом квартале 2024 года на 14,8% в номинальном выражении.

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россия, росстат, бедность