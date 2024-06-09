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По стране прокатились скандалы с досмотрами школьников на ЕГЭ. Совет юриста

По стране прокатились скандалы с досмотрами школьников на ЕГЭ. Совет юриста - 09.06.2024, ПРАЙМ

По стране прокатились скандалы с досмотрами школьников на ЕГЭ. Совет юриста

Уже более двадцати лет российские одиннадцатиклассники сдают Единый государственный экзамен. Насколько справедлива и эффективна эта система, есть ли на... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T04:30+0300

2024-06-09T04:30+0300

2024-06-09T04:30+0300

егэ

медосмотры

юрист

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Уже более двадцати лет российские одиннадцатиклассники сдают Единый государственный экзамен. Насколько справедлива и эффективна эта система, есть ли на сегодняшний день альтернатива ЕГЭ и как должна проходить процедура досмотра, рассказывают эксперты "Прайм".Уравнять и искоренить коррупцию Одним из авторов идеи Единого государственного экзамена в России был министр образования, возглавлявший в ту пору ведомство Владимир Филиппов. По замыслу, ЕГЭ должен был искоренить коррупцию при поступлении на бюджетные места в вузах, став своеобразным социальным лифтом для молодых людей, в особенности, из регионов страны.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭксперимент по сдаче ЕГЭ стартовал в 2001 году. А в 2009-м вступили в силу поправки в закон "Об образовании", и единый госэкзамен стал обязательным для всех выпускников школ. С тех пор споры о необходимости ЕГЭ не утихают. Ведь сдать на высокий балл ЕГЭ без репетиторов – по-прежнему очень сложно. А сам экзамен вызывает у многих выпускников сильнейший стресс.Преподаватель кафедры педагогики Университета "Синергия" Ксения Лазуткина полагает, что единые стандарты проведения экзамена – это несомненный плюс. "Единый экзамен обеспечивает равные условия для всех выпускников по всей стране. Независимо от региона, все абитуриенты оцениваются по одному и тому же критерию. Это позволяет сделать систему приема в вузы более прозрачной и объективной”, - говорит она.Еще одним преимуществом единого экзамена является его демократичность. Благодаря ЕГЭ, каждый выпускник, независимо от его материального положения и места жительства, имеет возможность поступить в любой вуз России.И наконец, ЕГЭ дает возможность заранее понять, какие виды заданий ждут на экзамене. “Это позволяет выпускникам пройти необходимую подготовку и повысить свои шансы на успех”, - утверждает Лазуткина.Но, безусловно, у этого важного испытания есть свои бесспорные минусы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Главный из них - ограниченная оценка знаний. Дело в том, что ЕГЭ фокусируется на проверке теоретических знаний, не учитывая творческий потенциал и практические навыки.По мнению эксперта, такой формат, подходит далеко не всем. Ведь кому-то проще выразить свои знания в устной форме или через творческие задания. Единые стандарты ЕГЭ сдерживают творческий потенциал, не позволяя демонстрировать творческие способности, оригинальный подход к решению задач.Еще один негативный нюанс ЕГЭ - высокое напряжение и стресс для выпускников. Они вынуждены сдавать экзамены в условиях жесткого контроля и ограниченного времени, что может плохо сказываться на их психологическом состоянии, считает Лазуткина.Cкандальные проверкиНесмотря на попытки создать объективную систему, ЕГЭ нередко сталкивается с проблемами, в том числе этическими. Так, в конце мая громкий скандал разразился перед сдачей экзамена по русскому языку в Воронеже. Родители школьниц сообщили, что девушек заставили снимать бюстгальтеры из-за того, что металлические косточки в белье "пищали" при прохождении через металлодетекторы.Еще одна история с досмотрами на ЕГЭ произошла в школе в подмосковном Видном. По словам выпускников, их заставляли раздеваться до белья, отбирали личные средства гигиены. Случаи, когда выпускники подвергаются неправомерным проверкам, не редкость. И это недопустимо, утверждает Лазуткина. Как минимум это превышение полномочий, как максимум — откровенные издевательства над учениками, за которые "нужно точно наказывать проверяющих".Тотальные досмотры практикуются, так как, по мнению организаторов на местах, участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации, объясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев.При этим места проведения экзамена могут оборудоваться средствами подавления сигналов подвижной связи, а также стационарными и переносными металлоискателями.По правилам, проверку документов, удостоверяющих личность экзаменуемых, установление соответствия личности представленным документам, проверку наличия лиц в списках распределения в данный пункт проводят при входе в помещение организаторы совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка.“Однако никаких личных досмотров, раздеваний и других действий, вторгающихся в личное пространство несовершеннолетних лиц, регламенты не предусматривают", - указывает юрист. По его словам, подобные истории - это нарушение прав учащихся, которое должно пресекаться и наказываться надзорными органами.Чтобы не допускать подобных действий, необходимо тщательнее отбирать тех, кто будет контролировать проведение экзаменов, считает Лазуткина. Сейчас во многих компаниях практикуется беседа с психологами, чтобы проверить надежность и адекватность будущих сотрудников. Такую практику можно применить и для тех, кто задействован в проведении экзамена.Есть ли альтернатива экзаменуЕГЭ — это не идеальная система, но она остается основным инструментом оценки знаний выпускников. Единого решения проблемы пока нет, признает Лазуткина. Однако в экзаменационные работы было бы правильно включить творческое задание, помогающее набрать баллы, при этом у сдающих будет возможность сделать его без каких-то стандартных клише.Также стоит рассмотреть введение опциональной устной сдачи для предметов, где она не предусмотрена. Это позволило бы выпускникам, которым легче выражать свои знания в устной форме, продемонстрировать свои знания и получить дополнительные баллы.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

егэ, медосмотры, юрист, иван соловьев, эксклюзив