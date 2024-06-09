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Россияне сократили до минимума досрочное погашение ипотеки

Россияне сократили до минимума досрочное погашение ипотеки - 09.06.2024, ПРАЙМ

Россияне сократили до минимума досрочное погашение ипотеки

Россияне в первые месяцы года погасили ипотеку досрочно на 397,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T21:40+0300

2024-06-09T21:40+0300

2024-06-09T21:40+0300

банк россии

россия

ипотека

досрочное погашение

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россияне в первые месяцы года погасили ипотеку досрочно на 397,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.Этот показатель на 10% ниже, чем за тот же период в 2023 году. В 2022 году за первые три месяца россияне погасили ипотеку досрочно на 342 миллиарда рублей.В сумме за 2023 год россияне закрыли ипотечных долгов на 2 триллиона рублей.По данным Банка России, средний срок ипотеки в России на 1 апреля 2024 года составляет 25 лет. Это на 12 месяцев больше, чем годом ранее. ЦБ ранее указывал на увеличение доли кредитов на жилье с погашением в течение 30 лет и риски "удлинения" ипотеки.Среди причин эксперты называют рост инфляции и высокие ставки по депозитам у держателей ипотеки, у которых нет стимулов погашать ипотеку досрочно."Населению со свободными денежными средствами выгоднее размещать деньги на депозитах, так как ставка 15–17%, предлагаемая рядом банков, сильно выше ипотечных ставок, особенно по льготным программам", — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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россия, ипотека, досрочное погашение