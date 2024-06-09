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КНДР отправила в Южную Корею свыше 300 воздушных шаров с мусором, пишут СМИ

КНДР отправила в Южную Корею свыше 300 воздушных шаров с мусором, пишут СМИ - 09.06.2024, ПРАЙМ

КНДР отправила в Южную Корею свыше 300 воздушных шаров с мусором, пишут СМИ

КНДР с субботы отправила в сторону Южной Кореи свыше 300 шаров с мусором, передает агентство Yonhap, ссылаясь на информацию южнокорейского Объединенного... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T06:42+0300

2024-06-09T06:42+0300

2024-06-09T06:53+0300

происшествия

кндр

южная корея

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. КНДР с субботы отправила в сторону Южной Кореи свыше 300 шаров с мусором, передает агентство Yonhap, ссылаясь на информацию южнокорейского Объединенного командования начальников штабов. В сообщении, в частности, указывается: "По состоянию на 10 часов утра (04.00 мск) Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы". Более 80 шаров, содержащих различный мусор - бумагу и пластик, приземлились в Южной Корее, а остальные, судя по всему, не смогли достичь территории страны, отмечает Yonhap. Как сообщают южнокорейские власти 28-29 мая и 1-2 июня КНДР направила в сторону Южной Кореи порядка тысячи шаров с мусором, ответив таким образом на запуски листовок южнокорейскими активистами. Северной же Корее заявили, что в направлении Сеула было отправлено 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами нечистот. При этом в Пхеньяне пообещали, что и далее будут в на каждый запуск Южной Кореей листовок отправлять в десятки раз больше "агитационного мусора". Сеул отреагировал на эти действия полной приостановкой межкорейского военного соглашения и заявил о готовности возобновить пропагандистское вещание и военные учения на границе.

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кндр

южная корея

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кндр, южная корея