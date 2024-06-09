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В ФАО раскрыли, где может усугубиться ситуация с продовольствием

В ФАО раскрыли, где может усугубиться ситуация с продовольствием - 09.06.2024, ПРАЙМ

В ФАО раскрыли, где может усугубиться ситуация с продовольствием

Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T12:52+0300

2024-06-09T12:52+0300

2024-06-09T12:52+0300

россия

фао

продовольствие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ. "Есть документ по числу голодающих - это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода…. Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира", - сказал Кобяков. Он отметил, что среди традиционно горячих точек голода — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами, негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями. Кроме того, Кобяков добавил, что с начала 2024 года индекс продовольственных цен ФАО снижается, и эта тенденция сохранится. По его словам, незначительные колебания нивелируются падением цен на другие основные продовольственные группы.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.

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россия, фао, продовольствие