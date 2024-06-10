https://1prime.ru/20240610/briks-849034270.html
Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление
Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление - 10.06.2024, ПРАЙМ
Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление
Министры иностранных дел стран-членов БРИКС согласовали совместное заявление по итогам заседания, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:51+0300
2024-06-10T14:51+0300
2024-06-10T14:51+0300
брикс
мария захарова
мид
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов БРИКС согласовали совместное заявление по итогам заседания, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Главы внешнеполитических ведомств БРИКС приняли участие в двухдневной встрече в Нижнем Новгороде."Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление", - сказала Захарова. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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брикс, мария захарова, мид
БРИКС, Мария Захарова, МИД
Главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление
Захарова сообщила, что главы МИД БРИКС согласовали совместное заявление
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов БРИКС согласовали совместное заявление по итогам заседания, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Главы внешнеполитических ведомств БРИКС приняли участие в двухдневной встрече в Нижнем Новгороде.
"Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление", - сказала Захарова.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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