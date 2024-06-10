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В России назвали маловероятными изменения в отношениях ЕС после выборов
В России назвали маловероятными изменения в отношениях ЕС после выборов - 10.06.2024, ПРАЙМ
В России назвали маловероятными изменения в отношениях ЕС после выборов
Изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент не предвидится, заявил и.о. постпреда РФ в ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:37+0300
2024-06-10T14:37+0300
2024-06-10T14:58+0300
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент не предвидится, заявил и.о. постпреда РФ в ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24". "Каких-либо изменений на российском направлении политики ЕС я бы не ожидал. Отношений с нами у Евросоюза на данным момент нет, и в обозримой перспективе это не изменится", — объяснил он. Он отметил, что ЕС будет придерживаться политики по удержанию доминирующей позиции на мировой арене, и ничто не помешает ему следовать этому курсу.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.Были опубликованы данные опросов, по которым Европейская народная партия, поддерживающая действующую главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, лидирует на выборах в Европарламент. Правые партии и евроскептики улучшили свои позиции.По предварительным данным, на выборах в Европарламент СДПГ заняла только третье место. За партию канцлера Олафа Шольца проголосовали 14,4% избирателей. Партия Эммануэля Макрона «Возрождение» во Франции находится на втором месте, набрав 15,4%. Президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы на 30 июня в связи с низкими предварительными результатами своей партии.
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европа, россия, отношения, международные отношения, европарламент
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, отношения, международные отношения, Европарламент
В России назвали маловероятными изменения в отношениях ЕС после выборов
И.о. постпреда РФ: Евросоюз не изменит отношение к РФ после выборов в ЕП
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Изменений в политике Брюсселя по итогам прошедших выборов в Европарламент не предвидится, заявил и.о. постпреда РФ в ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24".
"Каких-либо изменений на российском направлении политики ЕС я бы не ожидал. Отношений с нами у Евросоюза на данным момент нет, и в обозримой перспективе это не изменится", — объяснил он.
Он отметил, что ЕС будет придерживаться политики по удержанию доминирующей позиции на мировой арене, и ничто не помешает ему следовать этому курсу.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
Были опубликованы данные опросов, по которым Европейская народная партия, поддерживающая действующую главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, лидирует на выборах в Европарламент. Правые партии и евроскептики улучшили свои позиции.
По предварительным данным, на выборах в Европарламент СДПГ заняла только третье место. За партию канцлера Олафа Шольца проголосовали 14,4% избирателей. Партия Эммануэля Макрона «Возрождение» во Франции находится на втором месте, набрав 15,4%.
Президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы на 30 июня в связи с низкими предварительными результатами своей партии.