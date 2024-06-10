https://1prime.ru/20240610/shveytsariya-849032689.html
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций - 10.06.2024, ПРАЙМ
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:21+0300
2024-06-10T14:21+0300
2024-06-10T14:21+0300
политика
швейцария
конференция по украине
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства."Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - сказано в тексте.Как подчеркнули в правительстве, примерно половина делегаций прибудет из Европы.Согласно заявлению швейцарских властей, участники обсудят вопросы ядерной и продовольственной безопасности, гуманитарные проблемы, а затем подготовят заключительное заявление."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
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швейцария, конференция по украине
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, конференция по Украине
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
Правительство Швейцарии: в саммите по Украине примут участие 90 стран и организаций
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства.
"Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - сказано в тексте.
Как подчеркнули в правительстве, примерно половина делегаций прибудет из Европы.
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Согласно заявлению швейцарских властей, участники обсудят вопросы ядерной и продовольственной безопасности, гуманитарные проблемы, а затем подготовят заключительное заявление.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.