Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240610/shveytsariya-849032689.html
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций - 10.06.2024, ПРАЙМ
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:21+0300
2024-06-10T14:21+0300
политика
швейцария
конференция по украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb686e1e8480fb690995d6e7790d4c2e.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства."Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - сказано в тексте.Как подчеркнули в правительстве, примерно половина делегаций прибудет из Европы.Согласно заявлению швейцарских властей, участники обсудят вопросы ядерной и продовольственной безопасности, гуманитарные проблемы, а затем подготовят заключительное заявление."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
https://1prime.ru/20240610/ukraina-849022238.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3c0a6668279d88254aa12528f0b5374b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швейцария, конференция по украине
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, конференция по Украине
14:21 10.06.2024
 
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций

Правительство Швейцарии: в саммите по Украине примут участие 90 стран и организаций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Участниками в конференции по Украине в Швейцарии станут 90 государств и организаций, около половины делегатов будет из Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства.
"Девяносто государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции", - сказано в тексте.
Как подчеркнули в правительстве, примерно половина делегаций прибудет из Европы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
"Нужны ресурсы". Американский сенатор раскрыл цель США на Украине
10:24
Согласно заявлению швейцарских властей, участники обсудят вопросы ядерной и продовольственной безопасности, гуманитарные проблемы, а затем подготовят заключительное заявление.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯконференция по Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала