https://1prime.ru/20240610/sj-849038474.html
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100 - 10.06.2024, ПРАЙМ
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100
Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:52+0300
2024-06-10T15:52+0300
2024-06-10T16:20+0300
sj-100
оак
летные испытания
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/08/842130827_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_a4b79d3f5815b14aee7cbead7e976a34.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый полет в их рамках, говорится в Telegram-канале ОАК."Есть посадка! SJ-100 выполнил первый полёт по программе летных сертификационных испытаний", - отмечается в сообщении."Этот полет положил начало программе летных испытаний, которые составляют существенную часть работ при сертификации импортозамещенной модификации самолета. Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, их интенсивность, безусловно, возрастет с присоединением к испытаниям еще двух опытных образцов, которые в настоящее время ожидают установки двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.В конце апреля в корпорации сообщали, что опытный образец импортозамещенного российского самолета SJ-100 прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям.Согласно актуализированной кабмином РФ комплексной программе развития авиационной отрасли, сертификацию этого самолета планируется завершить в 2025 году.Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна.Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было. Для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146, еще два опытных образца присоединятся к испытаниям, когда к полетам будет допущен двигатель ПД-8.
https://1prime.ru/20240610/dron-849036601.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/08/842130827_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_d2d041aa52cb2993fc828f8f74651c65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sj-100, оак, летные испытания
SJ-100, ОАК, летные испытания
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый полет в их рамках, говорится в Telegram-канале ОАК.
"Есть посадка! SJ-100 выполнил первый полёт по программе летных сертификационных испытаний", - отмечается в сообщении.
"Этот полет положил начало программе летных испытаний, которые составляют существенную часть работ при сертификации импортозамещенной модификации самолета. Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, их интенсивность, безусловно, возрастет с присоединением к испытаниям еще двух опытных образцов, которые в настоящее время ожидают установки двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
В конце апреля в корпорации сообщали, что опытный образец импортозамещенного российского самолета SJ-100 прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям.
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Согласно актуализированной кабмином РФ комплексной программе развития авиационной отрасли, сертификацию этого самолета планируется завершить в 2025 году.
Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна.
Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было. Для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146, еще два опытных образца присоединятся к испытаниям, когда к полетам будет допущен двигатель ПД-8.