https://1prime.ru/20240610/toplivo-849030832.html

"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ

"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой - воровством топлива, огромное количество горюче-смазочных материалов списывается на "боевые действия"... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:23+0300

2024-06-10T13:23+0300

2024-06-10T13:23+0300

энергетика

топливо

коррупция на украине

всу

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой - воровством топлива, огромное количество горюче-смазочных материалов списывается на "боевые действия". Об этом пишет "Страна.ua".Как отмечают изданию источники среди военных, воровство топлива на всех уровнях стало одной из острых коррупционных проблем ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"С первых дней назначения на должность мне объяснили: мол, я обязан держать некий неприкосновенный запас топлива для начальства. Мне почти каждый месяц приходилось выделять "на нужды" батальона несколько десятков канистр с дизельным топливом. Потом узнал, что такими поборами обложены все подразделения в батальоне", - рассказал командир роты В., отметив, что топливо стало валютой.По словам одного из офицеров ВСУ К., каждый месяц в ВСУ воруют огромное количество ГСМ.Издание изучило также судебные документы, связанные с воровством топлива."В одном из решений суда описано, как водитель военной автоцистерны слил из нее 1200 литров дизельного топлива. Которое, как он затем признал в суде, планировал продать по 50 гривен за литр", - пишет "Страна".Полный текст читайте на ИноСМИ

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топливо, коррупция на украине, всу