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"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ
"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой - воровством топлива, огромное количество горюче-смазочных материалов списывается на "боевые действия"... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:23+0300
2024-06-10T13:23+0300
2024-06-10T13:23+0300
энергетика
топливо
коррупция на украине
всу
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой - воровством топлива, огромное количество горюче-смазочных материалов списывается на "боевые действия". Об этом пишет "Страна.ua".Как отмечают изданию источники среди военных, воровство топлива на всех уровнях стало одной из острых коррупционных проблем ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"С первых дней назначения на должность мне объяснили: мол, я обязан держать некий неприкосновенный запас топлива для начальства. Мне почти каждый месяц приходилось выделять "на нужды" батальона несколько десятков канистр с дизельным топливом. Потом узнал, что такими поборами обложены все подразделения в батальоне", - рассказал командир роты В., отметив, что топливо стало валютой.По словам одного из офицеров ВСУ К., каждый месяц в ВСУ воруют огромное количество ГСМ.Издание изучило также судебные документы, связанные с воровством топлива."В одном из решений суда описано, как водитель военной автоцистерны слил из нее 1200 литров дизельного топлива. Которое, как он затем признал в суде, планировал продать по 50 гривен за литр", - пишет "Страна".Полный текст читайте на ИноСМИ
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топливо, коррупция на украине, всу
Энергетика, топливо, коррупция на Украине, ВСУ
"Боевой расход". Как воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ
"Страна.ua": воровство топлива стало острой проблемой в ВСУ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины столкнулись с новой проблемой - воровством топлива, огромное количество горюче-смазочных материалов списывается на "боевые действия". Об этом пишет "Страна.ua"
.
Как отмечают изданию источники среди военных, воровство топлива на всех уровнях стало одной из острых коррупционных проблем ВСУ.
"С первых дней назначения на должность мне объяснили: мол, я обязан держать некий неприкосновенный запас топлива для начальства. Мне почти каждый месяц приходилось выделять "на нужды" батальона несколько десятков канистр с дизельным топливом. Потом узнал, что такими поборами обложены все подразделения в батальоне", - рассказал командир роты В., отметив, что топливо стало валютой.
По словам одного из офицеров ВСУ К., каждый месяц в ВСУ воруют огромное количество ГСМ.
Издание изучило также судебные документы, связанные с воровством топлива.
"В одном из решений суда описано, как водитель военной автоцистерны слил из нее 1200 литров дизельного топлива. Которое, как он затем признал в суде, планировал продать по 50 гривен за литр", - пишет "Страна".
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