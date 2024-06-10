https://1prime.ru/20240610/vino-849024873.html
В Минпромторге рассказали о сложностях российского вина
В Минпромторге рассказали о сложностях российского вина - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о сложностях российского вина
Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:21+0300
2024-06-10T11:21+0300
2024-06-10T11:21+0300
вино
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Люксовый сегмент отечественного виноделия растет не так быстро, как массовый сегмент. И поддержать это направление можно только за счет того, чтобы повысить ввозные пошлины на вино из недружественных государств. Согласен с этой идеей", - сказал он в кулуарах форума. Евтухов не ответил на вопрос, на сколько надо увеличить пошлины, но подчеркнул, что после включения этого механизма отечественному премиальному сегменту точно будет легче развиваться. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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вино, россия, пошлины, минпромторг
вино, РОССИЯ, пошлины, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о сложностях российского вина
Минпромторг: дорогому российскому вину сложнее, чем бюджетному, помочь могут пошлины
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Люксовый сегмент отечественного виноделия растет не так быстро, как массовый сегмент. И поддержать это направление можно только за счет того, чтобы повысить ввозные пошлины на вино из недружественных государств. Согласен с этой идеей", - сказал он в кулуарах форума.
Евтухов не ответил на вопрос, на сколько надо увеличить пошлины, но подчеркнул, что после включения этого механизма отечественному премиальному сегменту точно будет легче развиваться.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина