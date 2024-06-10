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Запахло порохом. Даже на краю бездны Европа решила добиться войны с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Запахло порохом. Даже на краю бездны Европа решила добиться войны с Россией
Запахло порохом. Даже на краю бездны Европа решила добиться войны с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ
Запахло порохом. Даже на краю бездны Европа решила добиться войны с Россией
Европа вплотную подошла к бездне ада, подготовка к войне завершается, пишет обозреватель хорватского изданяи Geopolitika.news Зоран Метер. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:30+0300
2024-06-10T15:30+0300
политика
россия
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запад
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Европа вплотную подошла к бездне ада, подготовка к войне завершается, пишет обозреватель хорватского изданяи Geopolitika.news Зоран Метер."Россия не станет смотреть сложа руки на то, как ее территорию осыпают западные ракеты большой дальности, и не будет считать это исключительно украинскими действиями", — говорится в тексте публикации.По мнению Метера, мир погружается в глубокий кризис, а Европа, в особенности, превратилась в один большой "театр абсурда".Автор отметил, что в современной европейской реальности элита представляется потерянной и запутавшейся в паутине лжи и лицемерия, а граждане - невежественными и сосредоточенными на личных интересах.Если Европа столкнется с новым военным конфликтом, то он точно станет для нее последним, так как Россия не останется безучастной и обязательно ответит на любые провокации, чтобы защитить свои нацилнальные интересы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, ес, запад
Политика, РОССИЯ, ЕС, ЗАПАД
15:30 10.06.2024
 
Запахло порохом. Даже на краю бездны Европа решила добиться войны с Россией

GN: Запад стоит на пороге большой войны с Россией, к которой он не готов

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Европа вплотную подошла к бездне ада, подготовка к войне завершается, пишет обозреватель хорватского изданяи Geopolitika.news Зоран Метер.
"Россия не станет смотреть сложа руки на то, как ее территорию осыпают западные ракеты большой дальности, и не будет считать это исключительно украинскими действиями", — говорится в тексте публикации.
По мнению Метера, мир погружается в глубокий кризис, а Европа, в особенности, превратилась в один большой "театр абсурда".
Автор отметил, что в современной европейской реальности элита представляется потерянной и запутавшейся в паутине лжи и лицемерия, а граждане - невежественными и сосредоточенными на личных интересах.
Если Европа столкнется с новым военным конфликтом, то он точно станет для нее последним, так как Россия не останется безучастной и обязательно ответит на любые провокации, чтобы защитить свои нацилнальные интересы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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