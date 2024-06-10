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Акционеры ВТБ приняли решение по дивидендам по итогам 2023 года
Акционеры ВТБ приняли решение по дивидендам по итогам 2023 года - 10.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры ВТБ приняли решение по дивидендам по итогам 2023 года
Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:05+0300
2024-06-10T14:05+0300
2024-06-10T14:21+0300
россия
втб
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка."Формулировка принятого решения:... не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2023 года", - сказано в сообщении.Кроме того, отмечается, что акционеры ВТБ одобрили обратный сплит акций, в результате которого номинал акции вырастет до 50 рублей с 1 копейки."Акционеры ВТБ приняли решение консолидировать обыкновенные акции банка, и мы готовы запустить эту процедуру сразу после регистрации Банком России данных изменений", - говорится в сообщении.Номинальная стоимость обыкновенной акции банка до консолидации составляет 0,01 рубля, а после составит 50 рублей, сказано в материалах.Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее.
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россия, втб, дивиденды
Акционеры ВТБ приняли решение по дивидендам по итогам 2023 года
Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка.
"Формулировка принятого решения:... не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2023 года", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что акционеры ВТБ одобрили обратный сплит акций, в результате которого номинал акции вырастет до 50 рублей с 1 копейки.
Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год
"Акционеры ВТБ приняли решение консолидировать обыкновенные акции банка, и мы готовы запустить эту процедуру сразу после регистрации Банком России данных изменений", - говорится в сообщении.
Номинальная стоимость обыкновенной акции банка до консолидации составляет 0,01 рубля, а после составит 50 рублей, сказано в материалах.
Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее.