Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2 - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240611/aes-849048193.html
Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2
Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2 - 11.06.2024, ПРАЙМ
Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2
Загрузка ядерного топлива в реактор пилотного инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года, сообщил генеральный директор концерна... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T05:19+0300
2024-06-11T05:20+0300
энергетика
курская аэс
ядерное топливо
загрузка
https://cdnn.1prime.ru/img/83858/01/838580156_0:210:3083:1944_1920x0_80_0_0_5995225aa41d26c38667879ce2f2ba12.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор пилотного инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года, сообщил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Шутиков. "Наша задача — в августе начать горячую обкатку, в ноябре выйти на загрузку активной зоны, чтобы в конце 2025 года сдать блок в промышленную эксплуатацию", - сказал Шутиков в интервью официальному изданию "Росэнергоатома" журналу "Энергичные люди". В ходе так называемой горячей обкатки реакторной установки энергоблока проверяется работоспособность оборудования реактора в проектных режимах. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 со временем заместят выбывающие мощности Курской АЭС. Новые блоки поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Они отвечают всем современным международным требованиям в области безопасности атомной энергетики. ВВЭР-ТОИ - новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений отечественного проекта АЭС с ВВЭР-1200. Энергоблоки Курской АЭС-2 будут иметь улучшенные технико-экономические показатели. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с действующими энергоблоками Курской АЭС с реакторами РБМК-1000.
https://1prime.ru/20240607/energetika-848969209.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83858/01/838580156_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1148a5a01d4d4d2b65fcbd506a3c2212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курская аэс, ядерное топливо, загрузка
Энергетика, Курская АЭС, ядерное топливо, Загрузка
05:19 11.06.2024 (обновлено: 05:20 11.06.2024)
 
Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2

Росэнергоатом: ЯТ загрузят в реактор энергоблока №1 Курской АЭС-2 в ноябре

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор пилотного инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года, сообщил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Шутиков.
"Наша задача — в августе начать горячую обкатку, в ноябре выйти на загрузку активной зоны, чтобы в конце 2025 года сдать блок в промышленную эксплуатацию", - сказал Шутиков в интервью официальному изданию "Росэнергоатома" журналу "Энергичные люди".
В ходе так называемой горячей обкатки реакторной установки энергоблока проверяется работоспособность оборудования реактора в проектных режимах. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.
Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 со временем заместят выбывающие мощности Курской АЭС. Новые блоки поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Они отвечают всем современным международным требованиям в области безопасности атомной энергетики.
Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации Росатом - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
7 июня, 14:59
ВВЭР-ТОИ - новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений отечественного проекта АЭС с ВВЭР-1200. Энергоблоки Курской АЭС-2 будут иметь улучшенные технико-экономические показатели. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с действующими энергоблоками Курской АЭС с реакторами РБМК-1000.
 
ЭнергетикаКурская АЭСядерное топливоЗагрузка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала