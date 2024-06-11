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Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2

Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2 - 11.06.2024, ПРАЙМ

Названа дата загрузки ЯТ в реактор инновационного энергоблока Курской АЭС-2

Загрузка ядерного топлива в реактор пилотного инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года, сообщил генеральный директор концерна... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:19+0300

2024-06-11T05:19+0300

2024-06-11T05:20+0300

энергетика

курская аэс

ядерное топливо

загрузка

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор пилотного инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года, сообщил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Шутиков. "Наша задача — в августе начать горячую обкатку, в ноябре выйти на загрузку активной зоны, чтобы в конце 2025 года сдать блок в промышленную эксплуатацию", - сказал Шутиков в интервью официальному изданию "Росэнергоатома" журналу "Энергичные люди". В ходе так называемой горячей обкатки реакторной установки энергоблока проверяется работоспособность оборудования реактора в проектных режимах. С загрузки ядерного топлива в реактор начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. Затем, после ряда операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 со временем заместят выбывающие мощности Курской АЭС. Новые блоки поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Они отвечают всем современным международным требованиям в области безопасности атомной энергетики. ВВЭР-ТОИ - новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений отечественного проекта АЭС с ВВЭР-1200. Энергоблоки Курской АЭС-2 будут иметь улучшенные технико-экономические показатели. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с действующими энергоблоками Курской АЭС с реакторами РБМК-1000.

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курская аэс, ядерное топливо, загрузка