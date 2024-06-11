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БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров

БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС не пытается изолироваться от мира, заявил Лавров

БРИКС не стремится к роли полюса в геополитике, а также не пытается обособиться от остального мира. Страны-участницы объединения заинтересованы в справедливости | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:49+0300

2024-06-11T14:49+0300

2024-06-11T14:49+0300

экономика

брикс

сергей лавров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. БРИКС не стремится к роли полюса в геополитике, а также не пытается обособиться от остального мира. Страны-участницы объединения заинтересованы в справедливости на мировой арене. Об этом на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Не БРИКС занимается обособлением от остального мира. Напротив, БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене. БРИКС не претендует на роль некоего полюса. Полюсов в полицентричном мире будет гораздо больше", — заявил он. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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брикс, сергей лавров