https://1prime.ru/20240611/briks-849085951.html

"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы

"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы

Соединенные Штаты встревожены расширяющимся влиянием БРИКС на международной арене, сообщил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T20:10+0300

2024-06-11T20:10+0300

2024-06-11T20:11+0300

политика

брикс

сша

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849033131_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_8bca12d0395da24ebf075920ba29ba6e.jpg

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты встревожены расширяющимся влиянием БРИКС на международной арене, сообщил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Экономика у БРИКС больше, чем у США и их союзников. Вот проблема, к которой я постоянно возвращаюсь. В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги", — указал Сакс.Эксперт полагает, что Вашингтону теперь намного труднее продвигать свою политику. США остались одни в таких вопросах, как Израиль и Палестина, отметил экономист."Король Бахрейна едет в Москву, он едет в Пекин — вот как выглядит реальная жизнь", — заключил Сакс.Ранее глава Центробанк Эльвира Набиуллина заявила, что доля стран БРИКС в 2023 году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://1prime.ru/20240611/iran-849073727.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, сша, ввп