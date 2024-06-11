https://1prime.ru/20240611/briks-849086269.html

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Путин

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Путин - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Путин

Россия приветствует интерес Анкары к деятельности БРИКС, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T20:32+0300

2024-06-11T20:32+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россия приветствует интерес Анкары к деятельности БРИКС, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом."Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС, безусловно будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения... решать общие задачи", — отметил он.Путин добавил, что Москва с удовлетворением смотрит на развитие отношений с Турцией, а также внимательно и с уважением рассматривает все инициативы страны по судоходству в Черном море. Кроме этого, Россия с благодарностью констатирует настрой Турции на решение конфликта на Украине, указал президент России.Глава государства также на встрече предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате для совместной борьбы с терроризмом и нормализации в Сирии.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

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