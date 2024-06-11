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В ГД отклонили проект о сроке приостановки банками подозрительных переводов

В ГД отклонили проект о сроке приостановки банками подозрительных переводов - 11.06.2024, ПРАЙМ

В ГД отклонили проект о сроке приостановки банками подозрительных переводов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановления банками подозрительных | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:31+0300

2024-06-11T10:31+0300

2024-06-11T10:31+0300

россия

госдума

банки

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановления банками подозрительных операций, связанных с переводами денежных средств. Сейчас банки обязаны проверять входящие платежи на мошенничество и вправе приостанавливать исполнение денежного перевода на два дня. Документ увеличивает этот срок до пяти дней. А срок, в течение которого клиент обязан сообщить банку о краже денег с карт после получения от него уведомления о подозрительной операции, увеличивается с одного до 60 дней. В результате у людей будет больше времени для того, чтобы разобраться в ситуации и не потерять свои деньги, пояснял ранее РИА Новости автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он обращал внимание на увеличивающееся с каждым годом количество жертв мошенников. Причем подавляющая часть таких преступлений остается нераскрытыми, а их организаторы "остаются безнаказанными", замечал депутат. Чернышев считает, что это происходит в том числе и потому, что законом "О национально платежной системе" установлены очень короткие сроки уведомления о том, что списание денежных средств произошло без ведома человека. Если в эти сроки не уложиться, то банк не обязан возмещать ущерб, в результате человек просто теряет деньги без надежды на их возврат, отмечал парламентарий. Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ. Кабмин считает существующие сроки оптимальными, поскольку они позволяют банку своевременно приостановить операцию, а клиенту оперативно сообщить банку, что перевод денег осуществляется без его согласия. Законопроект также не учитывает положения закона, вступающего в силу с 25 июля, который в целях совершенствования механизма противодействия хищению денег устанавливает дополнительные обязанности оператора переводов при совершении таких операций и его ответственность за их неисполнение. В связи с этим "вопрос необходимости внесения дополнительных изменений в указанный механизм целесообразно будет рассматривать на основе анализа правоприменительной практики" после вступления в силу данного закона, сказано в официальном отзыве правительства.

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россия, госдума, банки