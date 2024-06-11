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Госдума приняла закон для создания СЭЗ в некоторых областях
Госдума приняла закон для создания СЭЗ в некоторых областях - 11.06.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон для создания СЭЗ в некоторых областях
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий распространить с 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:24+0300
2024-06-11T15:24+0300
2024-06-11T15:25+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий распространить с 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ разработан в целях распространения преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством РФ и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы в законе не указаны. Но премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Статус участника СЭЗ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого они должны быть зарегистрированы на этих территориях либо иметь там филиал. В случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушений участник должен будет уплатить штраф в предусмотренном договором размере. Кабмин должен будет определить перечень земельных участков, в границах которых применяется режим СЭЗ, а также перечень видов деятельности, на которые этот режим не распространяется. Правительство также установит требования к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. А власти соответствующих регионов будут вести реестры участников СЭЗ. Сведения о включении в реестр и об исключении из него будут передаваться в ФТС и ФНС. В свою очередь Минэкономразвития будет ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ, представлять в правительство и размещать на своем официальном сайте соответствующие отчеты. "Мы стремимся привлечь инвесторов в кратчайшие сроки, чтобы восстановить поврежденные объекты и построить новые, обеспечивая максимально быструю комфортную жизнь людей, насколько это возможно на данный момент", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Распространение режима СЭЗ на соответствующие территории поможет улучшить экономическую ситуацию не только в отдельных компаниях и на всех этих территориях, но и будет способствовать экономическому росту всей страны, считает он. Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года. СЭЗ в новых регионах будет работать до 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.
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россия, госдума
Госдума приняла закон для создания СЭЗ в некоторых областях
ГД приняла закон для создания СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий распространить с 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Документ разработан в целях распространения преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством РФ и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы в законе не указаны. Но премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.
В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
Статус участника СЭЗ могут получить индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого они должны быть зарегистрированы на этих территориях либо иметь там филиал. В случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ из-за нарушений участник должен будет уплатить штраф в предусмотренном договором размере.
Кабмин должен будет определить перечень земельных участков, в границах которых применяется режим СЭЗ, а также перечень видов деятельности, на которые этот режим не распространяется. Правительство также установит требования к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. А власти соответствующих регионов будут вести реестры участников СЭЗ. Сведения о включении в реестр и об исключении из него будут передаваться в ФТС и ФНС.
В свою очередь Минэкономразвития будет ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ, представлять в правительство и размещать на своем официальном сайте соответствующие отчеты.
"Мы стремимся привлечь инвесторов в кратчайшие сроки, чтобы восстановить поврежденные объекты и построить новые, обеспечивая максимально быструю комфортную жизнь людей, насколько это возможно на данный момент", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Распространение режима СЭЗ на соответствующие территории поможет улучшить экономическую ситуацию не только в отдельных компаниях и на всех этих территориях, но и будет способствовать экономическому росту всей страны, считает он.
Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня 2023 года. СЭЗ в новых регионах будет работать до 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.