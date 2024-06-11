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Российских разработчиков и производителей беспилотников будут поддерживать - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Российских разработчиков и производителей беспилотников будут поддерживать
Российских разработчиков и производителей беспилотников будут поддерживать - 11.06.2024, ПРАЙМ
Российских разработчиков и производителей беспилотников будут поддерживать
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:02+0300
2024-06-11T16:02+0300
вооружения
госдума
закон
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Первоначальная редакция создавала правовые основы для стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, согласно которой в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности и т.д. Поддержка также может осуществляться путем предоставления государственных и муниципальных преференций и иных мер.
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госдума, закон
Вооружения, Госдума, закон
16:02 11.06.2024
 
Российских разработчиков и производителей беспилотников будут поддерживать

Дума приняла закон для поддержки российских разработчиков и производителей беспилотников

© РИА НовостиДрон-бомбардировщик "Голубь"
Дрон-бомбардировщик Голубь - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку.
Первоначальная редакция создавала правовые основы для стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна.
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, согласно которой в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
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Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности и т.д.
Поддержка также может осуществляться путем предоставления государственных и муниципальных преференций и иных мер.
 
ВооруженияГосдумазакон
 
 
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