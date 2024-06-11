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Дума ввела налоговые льготы для участников свободной экономической зоны
Дума ввела налоговые льготы для участников свободной экономической зоны - 11.06.2024, ПРАЙМ
Дума ввела налоговые льготы для участников свободной экономической зоны
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ),... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:29+0300
2024-06-11T15:29+0300
2024-06-11T15:29+0300
экономика
налоговые льготы
сэз
регионы россии
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ входит в пакет с другой законодательной инициативой, разработанной в целях распространения преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством России и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы не указаны, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. Закон вносит сопутствующие изменения в Налоговый кодекс, которые на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. А регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество (с момента принятия его на учет) и на три года - от земельного налога (с момента возникновения права собственности на земельный участок). Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств. Пресс-служба Минэкономразвития ранее поясняла, что при разработке этого льготного механизма за основу был взят опыт Дальнего Востока: преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект. Предусмотренные законом налоговые льготы и другие преференции позволят резидентам СЭЗ не только восстановить, но и построить новые производства, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом, по словам депутата, планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.
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налоговые льготы, сэз, регионы россии
Экономика, налоговые льготы, СЭЗ, регионы России
Дума ввела налоговые льготы для участников свободной экономической зоны
Для участников СЭЗ ввели налоговые льготы в регионах РФ на границе с Украиной
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Документ входит в пакет с другой законодательной инициативой, разработанной в целях распространения преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, определенные правительством России и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы не указаны, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.
Закон вносит сопутствующие изменения в Налоговый кодекс, которые на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. А регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество (с момента принятия его на учет) и на три года - от земельного налога (с момента возникновения права собственности на земельный участок).
Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании
Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств.
Пресс-служба Минэкономразвития ранее поясняла, что при разработке этого льготного механизма за основу был взят опыт Дальнего Востока: преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект.
Предусмотренные законом налоговые льготы и другие преференции позволят резидентам СЭЗ не только восстановить, но и построить новые производства, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом, по словам депутата, планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.